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9февраля
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сегодня, 16:30 2

Рогозин заявил о готовности к созданию сверхтяжелой ракеты-носителя

Рогозин заявил о готовности к созданию сверхтяжелой ракеты-носителя
Фото: www.amur.info

Центральный научно-исследовательский институт машиностроения готов приступить к созданию ракеты-носителя сверхтяжелого класса, сообщил глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин на своей странице в Twitter.

«Подтверждена готовность конструкторских и производственных коллективов ракетно-космической отрасли к реализации проекта создания ракеты-носителя сверхтяжелого класса», — написал Рогозин.

Ранее сообщалось, что сверхтяжелая​ ракета-носитель получит название «Енисей», ее планируется создать к 2028 году. В декабре 2018-го в «Роскосмосе» обсуждали проект данной ракеты и предлагали в качестве первой ступени использовать решения от ракеты «Союз-5», а третью ступень создавать по проекту ракеты «Ангара-5В».

В интервью РБК Рогозин говорил, что в будущем ракету сверхтяжелого класса планируют использовать для запуска космических кораблей, которые будут работать в дальнем космосе. Новый такой корабль должны создать к началу испытаний ракеты среднего класса «Союз-5» «Иртыш», а его летные испытания запланированы на рубеже 2023 года, сообщает РБК.

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#космос #российская власть

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Комментарии
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  • жыгули

    жыгули
    32 минуты назад

    28? все уже забудут куда деньги на это пропали

  • Sheldon Cooper

    Sheldon Cooper
    28 минут назад

    Космический клоун

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