Женщинам Благовещенска подарят 800 тюльпанов
Ежегодно акция благовещенских волонтеров, которые 8 Марта дарили тюльпаны женщинам, в 2019 году вырастет почти втрое. На призыв поддержать акцию отозвались две фирмы, торгующие цветами, которые выделят на подарки 800 цветов.
Организатор акции Игорь Меметов уже несколько лет устраивает небольшой праздник для одиноких пожилых женщин. Им дарят цветы и небольшие сладкие подарки. Кроме того, в Международный женский день волонтеры выходят на улицу и дарят тюльпаны всем встречным представительницам прекрасного пола, чтобы они почувствовали праздник.
«Обычно к 8 Марта нам удавалось подготовить порядка 300 тюльпанов, – рассказал Игорь Меметов корреспонденту ИА «Амур.инфо». – Но в этот году на призыв откликнулись сразу две фирмы, торгующие цветами. Одна выделит нам 300 цветов, вторая – 500. Они даже тысячу предлагали, но я уже сам не решился столько взять».
В 2019 году благотворительная акция пройдет с размахом. Сначала будет устроен небольшой праздник для одиноких пожилых женщин. Ученики Алексеевской гимназии подготовят для них небольшой концерт, споют песни, почитают стихи. А потом вручат тюльпаны вместе с открытками, которые дети сейчас изготавливают сами.
В день праздника, 8 Марта, с остальными цветами – около 700 бутонов – волонтеры выйдут на улицу и подарят их женщинам.
Игорь Меметов обращается к неравнодушным горожанам с просьбой поддержать акцию. «Если у кого-то есть возможность купить для пожилых женщин небольшой вкусный подарок – у отдельных горожан или организаций, – это было бы замечательно. А, если нет такой возможности, то нам очень пригодится помощь в раздаче цветов – в этом году нужно будет раздать в несколько раз больше».
Желающие могут обратиться по телефону 8 929-491-14-07. Также на этот номер можно перечислить деньги на приобретение подарков для женщин.
Реквизиты:
карта Сбербанк 4276 0300 1672 2007
Мобильный банк 8 929-491-14-07.
Просмотров всего: 118