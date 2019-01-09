Женщинам Благовещенска подарят 800 тюльпанов

Организатор акции Игорь Меметов уже несколько лет устраивает небольшой праздник для одиноких пожилых женщин. Им дарят цветы и небольшие сладкие подарки. Кроме того, в Международный женский день волонтеры выходят на улицу и дарят тюльпаны всем встречным представительницам прекрасного пола, чтобы они почувствовали праздник.

«Обычно к 8 Марта нам удавалось подготовить порядка 300 тюльпанов, – рассказал Игорь Меметов корреспонденту ИА «Амур.инфо». – Но в этот году на призыв откликнулись сразу две фирмы, торгующие цветами. Одна выделит нам 300 цветов, вторая – 500. Они даже тысячу предлагали, но я уже сам не решился столько взять».

В 2019 году благотворительная акция пройдет с размахом. Сначала будет устроен небольшой праздник для одиноких пожилых женщин. Ученики Алексеевской гимназии подготовят для них небольшой концерт, споют песни, почитают стихи. А потом вручат тюльпаны вместе с открытками, которые дети сейчас изготавливают сами.

В день праздника, 8 Марта, с остальными цветами – около 700 бутонов – волонтеры выйдут на улицу и подарят их женщинам.

Игорь Меметов обращается к неравнодушным горожанам с просьбой поддержать акцию. «Если у кого-то есть возможность купить для пожилых женщин небольшой вкусный подарок – у отдельных горожан или организаций, – это было бы замечательно. А, если нет такой возможности, то нам очень пригодится помощь в раздаче цветов – в этом году нужно будет раздать в несколько раз больше».

Желающие могут обратиться по телефону 8 929-491-14-07. Также на этот номер можно перечислить деньги на приобретение подарков для женщин.

Реквизиты:

карта Сбербанк 4276 0300 1672 2007

Мобильный банк 8 929-491-14-07.