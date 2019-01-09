Губернатор проверил, как в Свободном реализуется долгосрочный план развития

Губернатор Приамурья Василий Орлов на месте оценил, как в Свободном ведутся работы по реализации долгосрочного плана социально-экономического развития. На всех объектах работы ведутся в рамках графика. Отставание на месяц имеется на одном объекте, где работает подрядчик не из Амурской области.

Василий Орлов проинспектировал ДК железнодорожников, где ранее были выявлены недочеты в ПСД, работы на сегодня идут с опережением графиков, а любые проблемные вопросы решаются в оперативном режиме. Он также ознакомился с ходом работ по реконструкции нежилого помещения под здание женской консультации. Работы здесь продолжаются, уже закуплено высокоточное медицинское оборудование. На объекте рассчитывают, что ремонт будет завершен в ближайшие сроки, после чего стартует монтаж медицинской техники, сообщает пресс-служба областного правительства.

По графику идет возведение пристройки к детскому саду № 5 на 120 мест. На втором этаже помещения уже готовят под чистовую отделку. На 100 % выполнены электрические и теплосети. Двери и прочее необходимое оборудование находится на складе у подрядчика. Сдача объекта намечена на август.

«В целом все работы ведутся в графике, – отметил губернатор. – В 2018 году они шли на 19 объектах, часть из них продолжена и в 2019 году. По одному объекту существуют замечания к подрядчику – он не из Амурской области. У нас есть план, как повлиять на эту компанию, чтоб работы велись должным образом. Отставание в месяц не является критичным, его можно исправить. Кроме того, мы обсудили планы на 2019 год по освоению средств единой субсидии. Это также очень большое количество объектов социальной направленности: строительство школы, разработка ПСД для возведения поликлиники и роддома. Отдельно рассмотрели перспективы развития дорожно-уличной сети, безопасность дорожного движения, освещение тротуаров».