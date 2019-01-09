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9февраля
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сегодня, 14:40 1

Размер контейнеров для авиаперевозки животных уменьшат

Размер контейнеров для авиаперевозки животных уменьшат
Фото: ru.depositphotos.com

Авиакомпания «Аэрофлот» с 14 февраля уменьшает допустимый размер контейнеров для перевозки животных в салоне самолета. По новым правилам, размер сумки-переноски по сумме трех измерений не должен превышать 125 сантиметров и уменьшится на 10 сантиметров.

По новым правилам размеры жесткого контейнера по длине, высоте и ширине не могут быть больше, чем 44х30х26 сантиметров. Пассажиры, купившие авиабилеты до 13 февраля, смогут провезти питомцев по старым правилам, сообщает «Интерфакс».

«Новые стандарты позволят надежно разместить контейнер или переноску под сиденьем впереди стоящего кресла на всех типах самолетов авиакомпании. Пассажир с животным и его соседи смогут без стеснения расположиться в креслах и свободно передвигаться», – рассказали в компании.

В пресс-службе уточнили, что вес животного вместе с контейнером или переноской не должен превышать 8 килограммов. Если общая масса больше, то перевозка допускается только в багажном отсеке.

«Авиакомпания принимает к перевозке кошек, собак, птиц и других домашних животных (хорьки, фретки, фенеки, лори, еноты, лисы, декоративные ежи, мини-кролики, игрунки и другие), а также служебных собак кинологической службы федеральных органов исполнительной власти. Оплата за перевозку производится по специальным багажным тарифам. Собаки-проводники могут перевозиться в салоне бесплатно», – уточнили в «Аэрофлоте».

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#животные #транспорт

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Комментарии
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  • жыгули

    жыгули
    30 минут назад

    стоя закапывать еще не запатентовали,надо предложить

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