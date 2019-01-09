Александр Козлов встретился с послом Индии

Руководитель Министерства по развитию Дальнего Востока Александр Козлов встретился с послом Республики Индия. На рабочей встрече стороны обсудили подготовку к Восточному экономическому форуму, а также вопросы инвестиционного сотрудничества на Дальнем Востоке.

«Это очень важный год для Индии на российском Дальнем Востоке. Владимир Путин пригласил премьер-министра Индии господина Нарендра Моди принять участие в качестве главного гостя ВЭФ. Официального ответа ещё нет, поскольку в мае в нашей стране пройдут выборы. Но мы, несмотря ни на что, уже начинаем заниматься подготовкой и ожидаем, что Индия примет самое активное участие в Восточном экономическом форуме», – сказал чрезвычайный и полномочный посол Республики Индия в РФ господин Венкатеш Варма.

На встрече был согласован предварительный план действий. Например, до ВЭФ планируется провести презентацию инвестиционных возможностей Дальнего Востока в Индии, оказать содействие в посещении индийских бизнес-миссий регионов ДФО. В ходе самого форума состоится российско-индийская панельная дискуссия, бизнес-диалог, а также встреча с крупным индийским бизнесом.

«Индия – не новая страна для Дальнего Востока. На территории округа есть проекты, в которых принимают участие индийские инвесторы. Надеемся, что в дальнейшем их станет больше», – отметил Александр Козлов.

На сегодняшний день на Дальнем Востоке совместно с индийскими партнерами реализуются проекты: фабрика по огранке алмазов (KGKGroup) и чаеразвесочная фабрика (ООО «Джей Ти»). Проект по освоению Крутогоровского угольного месторождения в Камчатском крае (TataGroup) находится в стадии технико-экономического обоснования, а проект по созданию лесоперерабатывающего комплекса (KGKGroup) – новый, о реализации которого стороны недавно договорились. Также индийская компания ONGC Videsh limited владеет 20 % «Сахалин-1».

«Пожалуй, Сахалин-1 – один из самых успешных проектов с участием Индии в целом по России», – отметил Александр Козлов.

Господин Венкатеш Варма подчеркнул, что сейчас задача максимально увеличить сотрудничество двух стран.

«Мы бы хотели направить чёткий сигнал бизнес-сообществу, что Дальний Восток – это перспективно. Могу сказать так, что у наших бизнесменов пока есть два сдерживающих фактора. Первый – преувеличение сложности ведения бизнеса и второй – незнание огромных возможностей. Наша работа будет направлена на то, чтобы этих факторов не было», – сказал Венкатеш Варма.

К слову, товарооборот Дальнего Востока с Индией за 11 месяцев 2018 года составил 700,1 миллиона долларов США. В структуре товарооборота преобладает экспорт, сообщает Минвостокразвития.