В Зейском районе на трассе сгорел лесовоз (видео)

В Зейском районе в ночь с 7 на 8 февраля во время движения по трассе загорелся лесовоз. По словам местного жителя, происшествие случилось в районе трех часов ночи, когда машина находилась примерно в 25 километрах от поселка Бомнак.

В редакцию ИА «Амур.инфо» прислали видео с подробностями происшествия. Водитель, по словам респондента, не пострадал и сам пытался потушить машину. В итоге кабина выгорела почти полностью, но лес, который везла машина, не пострадал.

В ГИБДД Амурской области сообщили, что информация о пострадавшем лесовозе к ним не поступала, так как в происшествии не было пострадавших. Не знают о сгоревшей машине и в МЧС, однако в пресс-службе областного управления уточнили, что нередко о сгоревших машинах в МЧС просто не сообщают.

Видео, присланное в редакцию ИА «Амур.инфо», в новостях других регионов не было обнаружено.