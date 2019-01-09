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9февраля
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сегодня, 11:54 9

Средний амурчанин на начало года зарабатывал 42 тысячи в месяц

Средний амурчанин на начало года зарабатывал 42 тысячи в месяц
Фото: www.amur.info

Среднемесячная начисленная зарплата в январе-декабре 2018 года в Амурской области насчитывала 42 290,5 рубля. По сравнению с 2017 годом она возросла на 11,6 %. При этом реальная заработная плата, рассчитанная с учетом индекса потребительских цен, на фоне 2017 года составила 108,5 %.

Как сообщает Амурстат, самый высокий уровень начисленной заработной платы сложился в организациях, занимающихся транспортировкой и хранением – 57 667,5 рубля (на 36,4 % выше среднеобластного уровня). Немного ниже зарплаты в сфере обеспечения электрической энергией, газом и паром, кондиционирования воздуха – 54 864,9 рубля (на 29,7 % выше) и добычи полезных ископаемых – 53 920,5 рубля (на 27,5 % выше). Также больше 50 тысяч рублей зарплаты в сфере профессиональной, научной и технической деятельности – 51 537,6 рубля.

Наиболее низкие доходы у работников, занятых в организациях по операциям с недвижимым имуществом – 21 378,6 рубля (в два раза ниже среднеобластного уровня); гостиницах и предприятиях общественного питания – 21 936,8 рубля (в 1,9 раза ниже); торговли оптовой и розничной, ремонта автотранспортных средств и мотоциклов – 22 252,2 рубля (в 1,9 раза ниже).

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#работа #финансы #экономика

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Комментарии
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  • Демидыч

    Демидыч
    38 минут назад

    ну если доходы Синькова и Сарапкина на всех разложить то так и получится

  • Тюхa18

    Тюхa18
    35 минут назад

    Хватит считать среднюю температуру по больнице!!! Народ нищает с каждым днём!!!

  • Max-1990

    Max-1990
    27 минут назад

    Может в заголовке нолик прибавить? ))) Уж не всё так плохо)

  • vertex

    vertex
    19 минут назад

    Демидыч

    ну если доходы Синькова и Сарапкина на всех разложить то так и получится



  • ЕлЕнА Я

    ЕлЕнА Я
    17 минут назад

    vertex
    Демидыч

    ну если доходы Синькова и Сарапкина на всех разложить то так и получится



    в первую очередь на работников, которые у них на предприятиях работают за копейки.

  • promo

    promo
    16 минут назад

    В СРЕДНЕМ ГЛАВВРАЧ 100 Т.Р САНИТАРКА 15 Т.Р.=57.5 Т.Р.

  • Kadet_84

    Kadet_84
    14 минут назад

    Ээээ... Што, снова ВЕСЬ год З/П будет расти-подниматься на 2% - 6% , а в конце года, Бац(!!!) и мимо, в смысле "реальная зарплата" понизилась на ... 0,8%. Этого ждать???

  • 123654

    123654
    3 минуты назад

    Что такое средняя зарплата в России - это когда один человек получает 2.000.000, а 100 других по 8000 руб. Тогда в среднем они все получают по 27000 руб. А теперь простым языком: у Пети 10 яблок, а у Васи 0. В среднем у обоих по 5 яблок. Чиновники едят мясо, а я капусту, в среднем мы едим голубцы. Жена директора колхоза Глаша спит со всеми, а доярка Маша не дает никому, но в целом они обе б***ди..... Так и живем.

  • изoниaзидoм

    изoниaзидoм
    1 минута назад

    Демидычну если доходы Синькова и Сарапкина на всех разложить то так и получится


    Ага,ты забыл туда плюсануть депа от лдпр,который недавно ушел.

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