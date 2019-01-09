Средний амурчанин на начало года зарабатывал 42 тысячи в месяц

Среднемесячная начисленная зарплата в январе-декабре 2018 года в Амурской области насчитывала 42 290,5 рубля. По сравнению с 2017 годом она возросла на 11,6 %. При этом реальная заработная плата, рассчитанная с учетом индекса потребительских цен, на фоне 2017 года составила 108,5 %.

Как сообщает Амурстат, самый высокий уровень начисленной заработной платы сложился в организациях, занимающихся транспортировкой и хранением – 57 667,5 рубля (на 36,4 % выше среднеобластного уровня). Немного ниже зарплаты в сфере обеспечения электрической энергией, газом и паром, кондиционирования воздуха – 54 864,9 рубля (на 29,7 % выше) и добычи полезных ископаемых – 53 920,5 рубля (на 27,5 % выше). Также больше 50 тысяч рублей зарплаты в сфере профессиональной, научной и технической деятельности – 51 537,6 рубля.

Наиболее низкие доходы у работников, занятых в организациях по операциям с недвижимым имуществом – 21 378,6 рубля (в два раза ниже среднеобластного уровня); гостиницах и предприятиях общественного питания – 21 936,8 рубля (в 1,9 раза ниже); торговли оптовой и розничной, ремонта автотранспортных средств и мотоциклов – 22 252,2 рубля (в 1,9 раза ниже).