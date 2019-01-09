Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
9февраля
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 11:26 1

В Санкт-Петербурге предложили субсидировать прямые перелеты на Дальний Восток

В Санкт-Петербурге предложили субсидировать прямые перелеты на Дальний Восток
Фото: www.amur.info

Субсидировать прямые перелеты из Петербурга на Дальний Восток предложил гендиректор ООО «Воздушные ворота северной столицы» Владимир Якушев в ходе совещания по развитию транспорта в северной столице и Ленобласти.

По мнению Якушева, субсидирование перелетов на Дальний Восток увеличит пассажиропоток аэропорта Пулково. По его словам, это направление в настоящее время очень востребовано, сообщает «Экономика сегодня».

В качестве еще одной меры, призванной укрепить позиции Пулкова, Якушев назвал безвизовый режим для въезда иностранных гостей. Врио губернатора Петербурга Александр Беглов также отметил, что город должен рассмотреть возможность строительства метро в Пулкове.

«Мы готовы подумать над станцией метро в аэропорту Пулково», – подчеркнул глава города на Неве.

Просмотров всего: 225

#Дальний Восток #транспорт

распечатать


Происшествия 5

Война такси: в Благовещенске столкнулись машины двух фирм

Власть 3

Нужны ли Белогорску велодорожки: мэр консультируется в соцсетях
Общество 2

В Благовещенске надолго перекроют участок улицы Шимановского
Общество

Военные инженеры провели спрямление русла реки Буреи (видео)
Комментарии
Показать все (1) Обсудить на форуме
  • бабаяга

    бабаяга
    1 час назад

    Кем востребовано наше направление?

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь