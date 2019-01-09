В Санкт-Петербурге предложили субсидировать прямые перелеты на Дальний Восток

Субсидировать прямые перелеты из Петербурга на Дальний Восток предложил гендиректор ООО «Воздушные ворота северной столицы» Владимир Якушев в ходе совещания по развитию транспорта в северной столице и Ленобласти.

По мнению Якушева, субсидирование перелетов на Дальний Восток увеличит пассажиропоток аэропорта Пулково. По его словам, это направление в настоящее время очень востребовано, сообщает «Экономика сегодня».

В качестве еще одной меры, призванной укрепить позиции Пулкова, Якушев назвал безвизовый режим для въезда иностранных гостей. Врио губернатора Петербурга Александр Беглов также отметил, что город должен рассмотреть возможность строительства метро в Пулкове.

«Мы готовы подумать над станцией метро в аэропорту Пулково», – подчеркнул глава города на Неве.