Официально: теплоснабжение в микрорайоне Благовещенска восстановлено

Ночью в субботу, 9 февраля, коммунальщики Благовещенска восстановили порыв трубы теплоснабжения, из-за которого без отопления остались 18 домов. Ремонтные работы были завершены в четвертом часу ночи.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», в пятницу, 8 февраля, произошла коммунальная авария на участке тепловой сети в районе жилого дома № 5 по улице Институтской. По причине технологического сбоя без теплоснабжения остались 18 многоквартирных жилых домов и 9 организаций. Как сообщает амурское управление МЧС, в домах проживают 4 120 человек, из них 1 373 – дети. Проверку по возникшей ситуации организовала прокуратура.

Областное управление МЧС сообщило: «По состоянию на 03:15 9 февраля ремонтные работы завершены, теплоснабжение восстановлено в полном объеме».

Утром 9 февраля в редакцию ИА «Амур.инфо» обратилась жительница дома № 5 по улице Институтской и сообщила, что в ее квартире после восстановления отопления работают только две батареи из трех. Она обратилась в управляющую компанию, где ей сообщили, что ситуация не кризисная и посоветовали обратиться к соседям на верхнем этаже, чтобы спустили воду из батарей.

«Проблема в том, что я в доме одна с ребенком, – пояснила женщина. – Я ничего не знаю, что и где надо спускать. И мне кажется, что, когда зимой не обогревает квартиру одна из трех батарей – это ситуация кризисная».