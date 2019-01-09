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Официально: теплоснабжение в микрорайоне Благовещенска восстановлено

Официально: теплоснабжение в микрорайоне Благовещенска восстановлено
Фото: www.amur.info

Ночью в субботу, 9 февраля, коммунальщики Благовещенска восстановили порыв трубы теплоснабжения, из-за которого без отопления остались 18 домов. Ремонтные работы были завершены в четвертом часу ночи.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», в пятницу, 8 февраля, произошла коммунальная авария на участке тепловой сети в районе жилого дома № 5 по улице Институтской. По причине технологического сбоя без теплоснабжения остались 18 многоквартирных жилых домов и 9 организаций. Как сообщает амурское управление МЧС, в домах проживают 4 120 человек, из них 1 373 – дети. Проверку по возникшей ситуации организовала прокуратура.

Областное управление МЧС сообщило: «По состоянию на 03:15 9 февраля ремонтные работы завершены, теплоснабжение восстановлено в полном объеме».

Утром 9 февраля в редакцию ИА «Амур.инфо» обратилась жительница дома № 5 по улице Институтской и сообщила, что в ее квартире после восстановления отопления работают только две батареи из трех. Она обратилась в управляющую компанию, где ей сообщили, что ситуация не кризисная и посоветовали обратиться к соседям на верхнем этаже, чтобы спустили воду из батарей.

«Проблема в том, что я в доме одна с ребенком, – пояснила женщина. – Я ничего не знаю, что и где надо спускать. И мне кажется, что, когда зимой не обогревает квартиру одна из трех батарей – это ситуация кризисная».

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#ЖКХ #происшествия

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Комментарии
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  • M~U~S~K~A~T~

    M~U~S~K~A~T~
    11 минут назад

    У меня только в ванной и туалете батареи затеплились. В кухне и комнате холодные до сих пор. Куда мне идти воздух спускать? Управляйка совсем очумела уже? Я же не сантехник, и понятия не имею, что нужно делать. Отзовитесь, кто звонил уже в управляйку из д.№5 по Институтской? Можно в личку.

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