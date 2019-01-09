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9февраля
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сегодня, 10:10 5

Война такси: в Благовещенске столкнулись машины двух фирм

Война такси: в Благовещенске столкнулись машины двух фирм
Фото: www.amur.info

В субботу, 9 февраля, в Благовещенске на большой скорости столкнулись две машины. Это такси, принадлежащие к разным фирмам. Один автомобиль после столкновения отбросило с проезжей части на тротуар, он снес ограждение и доехал до жилого дома.

Как сообщили в ГИБДД Благовещенска, авария с пострадавшими случилась утром в 6:12 на регулируемом перекрестке улиц Театральная – Амурская. Машинами управляли водители 1988 и 1965 годов рождения. В результате столкновения травмированы три пассажира, находившиеся в обеих машинах.

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#ДТП #происшествия #транспорт

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Комментарии
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  • виталя1979

    виталя1979
    2 часа назад

    а где вторая машина?

  • yurkakent

    yurkakent
    1 час назад

    А где война?

  • бабаяга

    бабаяга
    1 час назад

    А где два такси?

  • бабаяга

    бабаяга
    1 час назад

    Хаха... Аи развёл нас в своём стиле :) - написал горячую новость, а внутри пустышка

  • inoy

    inoy
    18 минут назад

    яндекс и везет, две машины, так и было, но здесь любят интригу создать

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