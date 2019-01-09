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сегодня, 09:17 7

Харбинский банк «Лунцзян» не успел на аукцион по покупке АТБ

Харбинский банк «Лунцзян» не успел на аукцион по покупке АТБ
Фото: www.amur.info

Харбинский банк «Лунцзян», планировавший совместно с российским банком «Солидарность» купить АТБ, не успел пройти все необходимые процедуры в своей стране и отказался от участия в аукционе. Но если торги не состоятся, то китайский инвестор сможет принять участие во втором туре.

Как сообщает «Коммерсант», банк «Лунцзян» (Longjang bank corporation) получил предложение о покупке АТБ от российского банка «Солидарность», чей план финансового оздоровления в стратегической части подразумевает ориентацию на Китай. Российский банк не обладает достаточным капиталом для совершения сделки, поэтому он сделал предложение китайскому банку войти в капитал АТБ в пропорции 75:25. Банк «Лунцзян» ранее сотрудничал с АТБ по обслуживанию клиентов и, будучи заинтересованным в усилении своих позиций, подал ходатайство на его приобретение китайскому регулятору. Однако из-за долгих процедур согласований, занимающих до полугода, в январе китайский банк понял, что не успевает принять участие в аукционе, и отказался от сделки.

Впрочем, основные российские претенденты на АТБ — МКБ и Совкомбанк — могут также отказаться от участия в аукционе из-за невозможности провести полноценный due diligence (обеспечение должной добросовестности — англ.), а также заключить договор, в котором описана ответственность ЦБ как продавца.

По информации «Коммерсанта», на сегодняшний день ситуация не изменилась, несмотря на то что аукцион состоится уже 14 марта. Если в торгах примет участие только один инвестор, то они будут признаны несостоявшимися. Банк «Лунцзян» в этом случае сможет подать повторную заявку китайскому регулятору и по ускоренной процедуре получить согласование, чтобы принять участие в повторных торгах, говорит один из собеседников.

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#Китай #финансы

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Комментарии
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  • виталя1979

    виталя1979
    2 часа назад

    эх чееееееееерт!!!!если бы раньше выехали...ну впрочем как всегда

  • Терминатор

    Терминатор
    2 часа назад

    На фоне таких вот новостей рейтинг банка атб среди населения, которое кстати и обеспечивает его какую никакую работоспособность, позволяя быть на плаву, будет долго ниже плинтуса, даже ниже цокольного этажа! Банковская система в России вообще представляет собой не стабильную систему, сегодня банк есть, а завтра его просто нет, счёт уже на сотни!

  • КП

    КП
    1 час назад

    Ха ха, неуспел. Прям со всех ног спешил, но всё равно не успел. Просто сказали не лезть, вот он и не успел. Таких "не успевших" копаний не одна и не две. Даже те кто были спешно собирают манатки и сваливают.

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    1 час назад

    КП

    Ха ха, неуспел. Прям со всех ног спешил, но всё равно не успел. Просто сказали не лезть, вот он и не успел. Таких "не успевших" копаний не одна и не две. Даже те кто были спешно собирают манатки и сваливают.



    Нужно чтобы успел?

  • Рив Норин

    Рив Норин
    35 минут назад

    Сергей Труш

    КП

    Ха ха, неуспел. Прям со всех ног спешил, но всё равно не успел. Просто сказали не лезть, вот он и не успел. Таких "не успевших" копаний не одна и не две. Даже те кто были спешно собирают манатки и сваливают.



    Нужно чтобы успел?



    После амурского нефтеперерабатывающего завода, китайцам особо торопиться не куда.

    Им показали как ведется бизнес в России.

  • КП

    КП
    12 минут назад

    Сергей Труш
    КП

    Ха ха, неуспел. Прям со всех ног спешил, но всё равно не успел. Просто сказали не лезть, вот он и не успел. Таких "не успевших" копаний не одна и не две. Даже те кто были спешно собирают манатки и сваливают.



    Нужно чтобы успел?


    А зачем торги?

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