Гороскоп на 9 февраля: Рыбы получат выгоду, Раки приведут дела в порядок

Восход Солнца: 07:52

Заход Солнца: 17:35

Солнце в Водолее.

Овен. Велика вероятность того, что финансовое положение будет критическим, поэтому лучше иметь резерв на случай непредвиденных трат. Возможен конфликт в отношениях со старшими в семье.

Телец. День подходит для работы с информацией. Старайтесь находиться в более тесном контакте с членами семьи, родственниками, родителями - они уберегут вас от опрометчивых шагов.

Близнецы. Вам нужно больше заниматься старыми делами, а не планировать нововведения. Конечно же, предполагается множество нужных вопросов, но вам придется набраться терпения.

Рак. Раки будут готовы на все, чтобы как можно быстрее привести себя в порядок. Необходимо действовать экспромтом.

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Лев. Будьте осторожны в отношении новых знакомых, так как есть опасность попасться на крючок к людям с сомнительным родом занятий.

Дева. Девам противопоказано находиться в одиночестве. Наоборот, только общество и бесконечные беседы помогут наполниться информацией.

Весы. Вы решительно броситесь в бой с накопившимися проблемами. Кто кроме вас? Тем более, что помогать вам будут родственники и друзья.

Скорпион. День чреват неприятностями: встречей с представителями силовых структур или мощным давлением со стороны людей и обстоятельств. Берегите себя, не пускайтесь в необдуманные путешествия и не нарушайте закон.

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Стрелец. Сегодня эмоции Стрельца то и дело будут колебаться где-то между понятиями «надо» и «хочу». С одной стороны, накопившиеся дела будут настоятельно требовать заняться ими, с другой же стороны, Стрельцу захочется отвлечься от рутины и заняться чем-нибудь интересным.

Козерог. Венера будет способствовать усилению вашей чувственности. Вероятно любовное томление, неясные, но заманчивые желания.

Водолей. Начало дня благоприятно. Именно в это время лучше решать серьезные вопросы и обсуждать важные дела. Будет шанс найти новых союзников, вместе с ними реализовать какой-то давний план.

Рыбы. Рыб ожидает выгодный проект, который предложит давний друг. Не отказывайтесь от того, что само идет к вам в руки.

Астролог: Вальдемар Небоходцев