Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
9февраля
Предыдущая новость
сегодня, 00:14

Гороскоп на 9 февраля: Рыбы получат выгоду, Раки приведут дела в порядок

Гороскоп на 9 февраля: Рыбы получат выгоду, Раки приведут дела в порядок

Восход Солнца: 07:52
Заход Солнца: 17:35
Солнце в Водолее.

Овен. Велика вероятность того, что финансовое положение будет критическим, поэтому лучше иметь резерв на случай непредвиденных трат. Возможен конфликт в отношениях со старшими в семье.

Телец. День подходит для работы с информацией. Старайтесь находиться в более тесном контакте с членами семьи, родственниками, родителями - они уберегут вас от опрометчивых шагов.

Близнецы. Вам нужно больше заниматься старыми делами, а не планировать нововведения. Конечно же, предполагается множество нужных вопросов, но вам придется набраться терпения.

Рак. Раки будут готовы на все, чтобы как можно быстрее привести себя в порядок. Необходимо действовать экспромтом.

Читайте также
Гороскоп на 8 – 14 февраля

Лев. Будьте осторожны в отношении новых знакомых, так как есть опасность попасться на крючок к людям с сомнительным родом занятий.

Дева. Девам противопоказано находиться в одиночестве. Наоборот, только общество и бесконечные беседы помогут наполниться информацией.

Весы. Вы решительно броситесь в бой с накопившимися проблемами. Кто кроме вас? Тем более, что помогать вам будут родственники и друзья.

Скорпион. День чреват неприятностями: встречей с представителями силовых структур или мощным давлением со стороны людей и обстоятельств. Берегите себя, не пускайтесь в необдуманные путешествия и не нарушайте закон.

Читайте также
Уран в Тельце: кого ждут перемены в 2019 году

Стрелец. Сегодня эмоции Стрельца то и дело будут колебаться где-то между понятиями «надо» и «хочу». С одной стороны, накопившиеся дела будут настоятельно требовать заняться ими, с другой же стороны, Стрельцу захочется отвлечься от рутины и заняться чем-нибудь интересным.

Козерог. Венера будет способствовать усилению вашей чувственности. Вероятно любовное томление, неясные, но заманчивые желания.

Водолей. Начало дня благоприятно. Именно в это время лучше решать серьезные вопросы и обсуждать важные дела. Будет шанс найти новых союзников, вместе с ними реализовать какой-то давний план.

Рыбы. Рыб ожидает выгодный проект, который предложит давний друг. Не отказывайтесь от того, что само идет к вам в руки.

Астролог: Вальдемар Небоходцев

Просмотров всего: 79

#гороскоп #гороскоп на день

распечатать


В России и мире

Девушка жила с пулей в ухе 11 лет
В России и мире

Адвокат Кокорина планирует обратиться в Европейский суд
В России и мире

Девушка весом в 200 килограммов разбогатела благодаря перееданию
В России и мире

Специалисты рассказали, как часто стоит менять телефоны

Общество

Гороскоп на 8 февраля: Раки поверят в себя, а Весам стоит быть внимательными
В России и мире

Гороскоп на 8 – 14 февраля
Общество 1

Гороскоп на 7 февраля: Водолеи будут нервничать, а Весы будут требовательны

Общество 1

Гороскоп на 6 февраля: Овнам стоит держать язык за зубами, а Львы избавятся от комплексов
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь