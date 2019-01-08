Амурчане присоединились к морозному флешмобу

В социальных сетях набирает обороты морозный флешмоб под названием «Дубак челлендж». К нему присоединились и амурчане. Под одноименным хэштегом люди публикуют видео и фото, которые удается сделать на холоде.

Суть флешмоба в том, чтобы выплеснуть кипяток на морозе, сняв это на видео или фото. При низких температурах горячая вода замерзает почти мгновенно, создавая красивый рисунок. Необычными кадрами люди потом делятся в интернете.

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#погода #природа

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Екатерина PL