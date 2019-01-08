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8 февраля 2019, 22:09 2

20 февраля Путин выступит с посланием Федеральному собранию

20 февраля Путин выступит с посланием Федеральному собранию
Фото: пресс-служба Кремля

Президент РФ Владимир Путин обратится с ежегодным Посланием Федеральному собранию 20 февраля. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Аккредитация для СМИ на оглашение Послания будет открыта 15 февраля и завершится 17 февраля, сообщает «Интерфакс».

Ранее на этой неделе Песков сообщил о том, что работа над Посланием уже началась, в ней участвуют и подразделения администрации президента, привлекаются министерства и ведомства. «И сам президент уже работает над содержанием Послания», – сказал Песков.

Послание президента Федеральному собранию является ежегодным. Как правило, оно оглашалось в конце года. Но в 2017 году президент не выступал с посланием парламентариям, оглашение было перенесено на март 2018 года.

В предыдущие годы для заслушивания послания парламентарии приглашались в Кремль, однако 1 марта 2018 года мероприятие прошло в Манеже. Это было связано с тем, что список приглашенных был значительно расширен, а выступление президента сопровождалось использованием мультимедийных технологий, в частности, на больших экранах были показаны возможности новых российских разработок в сфере вооружения.

В конце декабря прошлого года председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко сообщила, что со следующим посланием Путин выступит в первом квартале 2019 года.

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#российская власть

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Комментарии
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  • Терминатор

    Терминатор
    1 час назад

    Помнится этот самый посланник говорил, что пока он президент, увеличения пенсионного возраста не будет! Грош цена таким посланникам, одно бла бла, а в результате одна большая жопа долгие годы!

  • Рив Норин

    Рив Норин
    56 минут назад

    Шоу марионеточной власти. Все прекрасно понимают, что цели и задачи, которые озвучит Путин никогда не будут выполнены. Но все будут стоя ему рукоплескать и расхваливать в кулуарах.

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