20 февраля Путин выступит с посланием Федеральному собранию

Президент РФ Владимир Путин обратится с ежегодным Посланием Федеральному собранию 20 февраля. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Аккредитация для СМИ на оглашение Послания будет открыта 15 февраля и завершится 17 февраля, сообщает «Интерфакс».

Ранее на этой неделе Песков сообщил о том, что работа над Посланием уже началась, в ней участвуют и подразделения администрации президента, привлекаются министерства и ведомства. «И сам президент уже работает над содержанием Послания», – сказал Песков.

Послание президента Федеральному собранию является ежегодным. Как правило, оно оглашалось в конце года. Но в 2017 году президент не выступал с посланием парламентариям, оглашение было перенесено на март 2018 года.

В предыдущие годы для заслушивания послания парламентарии приглашались в Кремль, однако 1 марта 2018 года мероприятие прошло в Манеже. Это было связано с тем, что список приглашенных был значительно расширен, а выступление президента сопровождалось использованием мультимедийных технологий, в частности, на больших экранах были показаны возможности новых российских разработок в сфере вооружения.

В конце декабря прошлого года председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко сообщила, что со следующим посланием Путин выступит в первом квартале 2019 года.