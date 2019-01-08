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сегодня, 20:54 0

На отдых и оздоровление амурских детей в этом году потратят на миллион рублей больше

На отдых и оздоровление амурских детей в этом году потратят на миллион рублей больше
Фото: mintrud.donland.ru

В этом году на отдых и оздоровление амурских детей из федерального и областного бюджетов выделено 264,7 миллиона рублей. Это на один миллион больше, чем было предусмотрено год назад. Такая информация прозвучала 8 февраля на совещании членов областной межведомственной оздоровительной комиссии.

Этим летом три недели отдыха ребенка в загородном лагере обойдутся амурским родителям в среднем в 25 тысяч рублей. Часть затрат компенсируют из областного бюджета.

«Минимальный уровень компенсации для детей работающих граждан за счет средств субсидий из областного бюджета в среднем составит 14 % от стоимости путевки в загородные лагеря. Что же касается пришкольных лагерей, то здесь будет компенсировано 50 % от стоимости питания, – отметила министр образования и науки Амурской области Светлана Яковлева. – Всего на компенсации родителям в бюджете области предусмотрено 45,8 миллиона рублей».

По предварительным данным, в 2019 году в регионе будут работать 317 лагерей: 20 загородных, 271 пришкольный, 15 трудовых и 11 палаточных.

В заключение совещания его участники утвердили план работы областной межведомственной оздоровительной комиссии, сообщает областное правительство.

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#дети #здоровье #областная власть #отдых

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