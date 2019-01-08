Водитель, сбивший женщину с ребенком в Тынде, отсидит на 2 месяца больше

Мужчина был осужден за то, что 31 мая 2018 года, управляя автомобилем Mazda Titan в нетрезвом состоянии, на регулируемом пешеходном переходе в Тынде совершил наезд на молодую женщину с 4-летней дочкой. Он уехал с места преступления, оставив пострадавших без помощи в опасном для жизни и здоровья состоянии. В результате ДТП женщина скончалась на месте происшествия, а здоровью ребенка был причинен тяжкий вред.

Поддерживавший государственное обвинение в суде первой инстанции прокурор обжаловал приговор в апелляционном порядке, предложив суду ужесточить наказания и учесть тот факт, что преступление было совершено в отношении малолетнего.

В суде апелляционной инстанции представитель прокуратуры области поддержал доводы апелляционного представления. Судебная коллегия по уголовным делам Амурского областного суда согласилась с требованиями прокуратуры и назначила окончательное наказание по совокупности преступлений в виде 3 лет и 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на 2 года 11 месяцев.

Также в пользу потерпевших взыскана компенсация морального и материального вреда. Сестре погибшей женщины и отцу ребенка виновник ДТП должен выплатить 600 тысяч рублей и 400 тысяч рублей соответственно. Также он должен оплатить семье погибшей расходы на погребение – 176 000 рублей. Приговор вступил в законную силу, сообщает областная прокуратура.