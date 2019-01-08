Партизанская деревня на полигоне ДВОКУ превратится в парк «Патриот»

Партизанскую деревню на танковом полигоне ДВОКУ, которая открылась в мае 2018 года, планируют расширить и использовать для развития военно-патриотического направления в образовании. 8 февраля площадку осмотрел губернатор Василий Орлов.

Организаторы площадки постарались сделать точную копию места дислокации партизанских отрядов, действовавших в период Великой Отечественной войны. Здесь построены землянки, кухня, баня, клуб, наблюдательные вышки и даже место для отработки навыков подрыва железнодорожных путей. Все это сделано для того, чтобы амурчане могли наглядно познакомиться с историей.

Кроме того, на полигоне работает выставка военной техники под открытым небом, среди экспонатов танки, БМП, пушки, которые стояли на вооружении российской армии. Также здесь можно посмотреть на военную технику в действии во время учебных или показательных стрельб.

В планах правительства области и руководства училища значительно расширить комплекс. «Сегодня училище уже проделало большую работу, – отметил губернатор Василий Орлов. – Создана партизанская деревня, я уверен, что эта площадка станет отличным местом для развития военно-патриотического направления в образовании.

Сейчас мы с коллегами прорабатываем вопрос как развития этой территории, так и организации систематического посещения ее детскими группами. Благодарим командование училища за активную позицию. На мой взгляд, патриотическое воспитание очень важно. Это очень перспективное направление, развитие комплекса мы поднимали в Министерстве обороны Российской Федерации, там также поддерживают эту идею и готовы оказать соответствующую поддержку – как методологическую, так и финансовую».

В планах – организовать на территории площадку для демонстрации и обучения верховой езде, обустроить казачью станицу, оборудовать территорию для тактических военных игр и многое другое.

На уже функционирующих объектах по предварительной договоренности проводят экскурсии от школ, организуют военно-патриотические выезды, в ближайшее время такие мероприятия планируют организовывать на постоянной основе. К работе активно подключилось министерство образования области.