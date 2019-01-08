Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
8февраля
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 20:00 0

Партизанская деревня на полигоне ДВОКУ превратится в парк «Патриот»

Партизанская деревня на полигоне ДВОКУ превратится в парк «Патриот»

Партизанскую деревню на танковом полигоне ДВОКУ, которая открылась в мае 2018 года, планируют расширить и использовать для развития военно-патриотического направления в образовании. 8 февраля площадку осмотрел губернатор Василий Орлов.

Организаторы площадки постарались сделать точную копию места дислокации партизанских отрядов, действовавших в период Великой Отечественной войны. Здесь построены землянки, кухня, баня, клуб, наблюдательные вышки и даже место для отработки навыков подрыва железнодорожных путей. Все это сделано для того, чтобы амурчане могли наглядно познакомиться с историей.

Кроме того, на полигоне работает выставка военной техники под открытым небом, среди экспонатов танки, БМП, пушки, которые стояли на вооружении российской армии. Также здесь можно посмотреть на военную технику в действии во время учебных или показательных стрельб.

В планах правительства области и руководства училища значительно расширить комплекс. «Сегодня училище уже проделало большую работу, – отметил губернатор Василий Орлов. – Создана партизанская деревня, я уверен, что эта площадка станет отличным местом для развития военно-патриотического направления в образовании.

Сейчас мы с коллегами прорабатываем вопрос как развития этой территории, так и организации систематического посещения ее детскими группами. Благодарим командование училища за активную позицию. На мой взгляд, патриотическое воспитание очень важно. Это очень перспективное направление, развитие комплекса мы поднимали в Министерстве обороны Российской Федерации, там также поддерживают эту идею и готовы оказать соответствующую поддержку – как методологическую, так и финансовую».

В планах – организовать на территории площадку для демонстрации и обучения верховой езде, обустроить казачью станицу, оборудовать территорию для тактических военных игр и многое другое.

На уже функционирующих объектах по предварительной договоренности проводят экскурсии от школ, организуют военно-патриотические выезды, в ближайшее время такие мероприятия планируют организовывать на постоянной основе. К работе активно подключилось министерство образования области.

Просмотров всего: 169

#военные #жизнь

распечатать


В России и мире

Девушка жила с пулей в ухе 11 лет
Общество

«Лыжня–2019» и городской маркет для влюбленных: выходные в Благовещенске
В России и мире

Девушка весом в 200 килограммов разбогатела благодаря перееданию
Происшествия 9

В Благовещенске учителей и родителей школьников беспокоит опасная «заброшка» (фото)
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь