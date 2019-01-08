В Магдагачинском районе в пожаре погибли коровы и куры

8 февраля в селе Ушумун Магдагачинского района загорелась хозпостройка. К моменту прибытия пожарных изнутри строения шел густой дым. В течение четырех минут возгорание было ликвидировано.

В результате строение закопчено изнутри по всей площади, в огне погибли две коровы, 25 кур. В тушении были задействованы огнеборцы пожарного поста села Сиваки.Пострадавших нет. Причина и виновник пожара устанавливаются, сообщает амурское управление МЧС.

Просмотров всего: 229

#МЧС #пожары

распечатать

Екатерина PL