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В Магдагачинском районе в пожаре погибли коровы и куры

В Магдагачинском районе в пожаре погибли коровы и куры
Фото: znamkaluga.ru

8 февраля в селе Ушумун Магдагачинского района загорелась хозпостройка. К моменту прибытия пожарных изнутри строения шел густой дым. В течение четырех минут возгорание было ликвидировано.

В результате строение закопчено изнутри по всей площади, в огне погибли две коровы, 25 кур. В тушении были задействованы огнеборцы пожарного поста села Сиваки.Пострадавших нет. Причина и виновник пожара устанавливаются, сообщает амурское управление МЧС.

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#МЧС #пожары

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