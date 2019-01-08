Бойцы студенческих отрядов Амурской области сдали 16 литров крови

8 февраля бойцы студенческих отрядов Приамурья провели донорскую акцию «Капля помощи». В мероприятии приняли участие 37 студентов, а объем сданной крови превысил 16 литров.

Подобные акции при поддержке Амурской станции переливания крови студенческие отряды проводят трижды в год (перед Днем РСО, открытием и закрытием летнего трудового семестра), начиная с 2016 года. Часть средств, полученных в ходе акции, ребята собирают в «Копилку добрых дел».

«Эта традиция началась в 2016 году, когда командир Центрального штаба РСО Михаил Киселев попал в сложную жизненную ситуацию, и для восстановительных процедур требовалась значительная сумма денег», – отметила руководитель студенческих отрядов региона Юлия Шепетько.

Сейчас средства из «Копилки» амурские бойцы используют при проведении добровольческих акций: приобретают подарки и цветы ветеранам и пожилым людям, материалы и призы для проведения детских мероприятий.

«Сдать кровь – дело простое и сложное одновременно. Каждый раз я волнуюсь, но сегодня волнение было особенным, ведь я была уже не просто участником, а организатором акции. Большое спасибо ребятам, которые приняли участие в сдаче крови, я вами очень горжусь! Сегодня каждый из пришедших точно усвоил, что быть донором и делать доброе и важное дело не сложно. И для этого необязательно быть студентом медицинского ВУЗа или волонтером медицинского направления, главное – желание помочь», – поделилась комиссар Амурского регионального отделения РСО Валерия Силкина, которая в свои 20 лет стала донором уже в восьмой раз.

Проведение следующего дня сдачи крови бойцы запланировали на апрель, сообщает областное правительство.