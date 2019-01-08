В микрорайоне Благовещенска 18 домов остались без тепла

Прокуратура Благовещенска организовала проверку по факту отключения от теплоснабжения 18 многоквартирных домов. Коммунальная авария произошла 8 февраля на участке тепловой сети в районе жилого дома № 5 по улице Институтской.

По причине технологического сбоя без теплоснабжения остались 18 многоквартирных жилых домов и 9 организаций. «На особом контроле находится полнота мер, принимаемых уполномоченными органами и организациями по поддержанию температурного режима в жилых помещениях, своевременность устранения аварийной ситуации. По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», – сообщили в областной прокуратуре.

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Екатерина PL