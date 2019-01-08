Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
8февраля
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 18:05 3

Амурские ученые из угля делают золото

Амурские ученые из угля делают золото

В пятницу, 8 февраля, в России отмечают День науки. В Амурской области это профессиональный праздник для более чем полутора сотен сотрудников Института геологии и природопользования, которые умеют добывать из угля золото.

В Институте геологии разработали специальную машину. Температура в установке достигает шестисот градусов, уголь сгорает и превращается в дым, а из дыма можно извлечь частицы золота. Из тонны угля – один грамм драгоценного металла. Систему планируют внедрить на котельных, где сжигают тонны топлива. При этом дым, который выделяется при его сгорании, не будет загрязнять воздух. Но пока эти разработки амурских ученых не нашли практического применения.

Два десятка лет назад другие амурские ученые выкопали «огромного архаринского лебедя» – олоротитана архарензиса – так переводится научное название динозавра. В Амурской области он жил более 65 миллионов лет назад. Откопал и поставил на ноги динозавра заведующий лабораторией палеонтологии Юрий Болотский. Целый скелет одной особи, что для исследователей кажется чудом, нашли под селом Кундур. На этом месторождении амурский палеонтолог еще намерен проводить раскопки, как и в Благовещенске. Правда, за свой счет.

Финансирования в последние годы, говорит ученый, нет. Амурчане уже 40 лет ведут раскопки в Приамурье. За это время, кроме олоротитана, Юрий Болотский описал еще четыре рода динозавров, обитавших в Приамурье, – это амурозавр, кундурозавр, керберозавр и зауропод. В коллекции музея есть и экземпляры из-за рубежа. Но большую часть экспонатов выставить негде.

«Вообще, наша коллекция собрана с минимальными издержками, то есть таких дешевых раскопок, давших такой великолепный материал, в общем-то, нет. У нас собрано колоссальное количество. Мы могли бы поставить дюжину таких вот зверей, которые большей частью сделаны из натуральных костей. Видите, даже в этом приличном здании для этого зверя не хватает места, чтобы поставить его на две конечности, так как он большую часть времени все-таки бегал на двух ногах. Сколько я существую, разговоры про музей идут постоянно, но, как видите, дело до сих пор там», – рассказал Юрий Болотский.

Современный институт геологии и природопользования начинался с благовещенской геолого-геофизической лаборатории. Она была создана в 60-х годах. Сейчас в институте работают 160 сотрудников. 60 из них – ученые, а 43 – имеют ученые степени докторов и кандидатов наук. Двое – входят в российскую Академию наук.

«В нашем коллективе работают два человека, относящихся к так называемой топ-тысяче. Это ученые, которые имеют более тысячи цитирований своих публикаций в международных базах данных. Это ничто иное, как мировое признание. Например, в Хабаровске всего один такой человек, – рассказал директор Института геологии и природопользования ДВО РАН Андрей Сорокин.

Несмотря на внушительный объем научных достижений амурского Института геологии и природопользования, сами его сотрудники говорят о нехватке финансирования. Главной мечтой ученых остается решение вопроса о строительстве объединяющего всех амурских ученых здания. Сейчас специалисты и все оборудование института находятся в пяти разных зданиях Благовещенска. Сами себе в День науки ученые желают решения этих проблем.

Просмотров всего: 164

#наука

распечатать

Фотогалерея
+37

Общество

Школьник из Белогорска разработал предсказатель погоды

Общество 1

Благовещенский политехнический колледж провел День науки
Общество 3

В Свободном может появиться детский технопарк «Кванториум»
Общество 13

Ученые рассчитывают на помощь областных властей в ситуации с долгостроем ДВО РАН
Комментарии
Показать все (3) Обсудить на форуме
  • Gorojanka

    Gorojanka
    47 минут назад

    Как это из органического вещества возможно получить метал?

    А насчёт отношения к институту вообще дикость. Нет здания, для нормального палеонтологического музея. В городе, где голову ломают чем туристов привлечь даже музей построить не могут. Единственный город, на территории которого есть кладбище динозавров и при этом нет денег для изучения этого вопроса для проведения раскопок. И это десятки лет.

  • stepan28rus

    stepan28rus
    23 минуты назад

    Ну и много они золота добыли в действительности? Это как у Ильфа и Петрова кооператив "Интенсивник"? Наверно просто освоение бюджетных денег.

  • full

    full
    11 минут назад

    Несколько лет назад нам уже про эту мечту амурских ученых писали - установить фильтры на трубы ТЭЦ и извлекать из дерьма, которое скопится на фильтрах, золото. Но, походу капитализм у нас в стране недоделанный какой то, раз до сих пор тонны золота в буквальном смысле вылетают в трубу. А есть другой вариант - встречаются иногда фуфельные ученые, типа Сорокина А. А., которые, кроме воровства чужих мыслей и бюджетных средств, мало что умеют.

Показать все (3) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь