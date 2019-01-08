Амурские ученые из угля делают золото

В пятницу, 8 февраля, в России отмечают День науки. В Амурской области это профессиональный праздник для более чем полутора сотен сотрудников Института геологии и природопользования, которые умеют добывать из угля золото.

В Институте геологии разработали специальную машину. Температура в установке достигает шестисот градусов, уголь сгорает и превращается в дым, а из дыма можно извлечь частицы золота. Из тонны угля – один грамм драгоценного металла. Систему планируют внедрить на котельных, где сжигают тонны топлива. При этом дым, который выделяется при его сгорании, не будет загрязнять воздух. Но пока эти разработки амурских ученых не нашли практического применения.

Два десятка лет назад другие амурские ученые выкопали «огромного архаринского лебедя» – олоротитана архарензиса – так переводится научное название динозавра. В Амурской области он жил более 65 миллионов лет назад. Откопал и поставил на ноги динозавра заведующий лабораторией палеонтологии Юрий Болотский. Целый скелет одной особи, что для исследователей кажется чудом, нашли под селом Кундур. На этом месторождении амурский палеонтолог еще намерен проводить раскопки, как и в Благовещенске. Правда, за свой счет.

Финансирования в последние годы, говорит ученый, нет. Амурчане уже 40 лет ведут раскопки в Приамурье. За это время, кроме олоротитана, Юрий Болотский описал еще четыре рода динозавров, обитавших в Приамурье, – это амурозавр, кундурозавр, керберозавр и зауропод. В коллекции музея есть и экземпляры из-за рубежа. Но большую часть экспонатов выставить негде.

«Вообще, наша коллекция собрана с минимальными издержками, то есть таких дешевых раскопок, давших такой великолепный материал, в общем-то, нет. У нас собрано колоссальное количество. Мы могли бы поставить дюжину таких вот зверей, которые большей частью сделаны из натуральных костей. Видите, даже в этом приличном здании для этого зверя не хватает места, чтобы поставить его на две конечности, так как он большую часть времени все-таки бегал на двух ногах. Сколько я существую, разговоры про музей идут постоянно, но, как видите, дело до сих пор там», – рассказал Юрий Болотский.

Современный институт геологии и природопользования начинался с благовещенской геолого-геофизической лаборатории. Она была создана в 60-х годах. Сейчас в институте работают 160 сотрудников. 60 из них – ученые, а 43 – имеют ученые степени докторов и кандидатов наук. Двое – входят в российскую Академию наук.

«В нашем коллективе работают два человека, относящихся к так называемой топ-тысяче. Это ученые, которые имеют более тысячи цитирований своих публикаций в международных базах данных. Это ничто иное, как мировое признание. Например, в Хабаровске всего один такой человек, – рассказал директор Института геологии и природопользования ДВО РАН Андрей Сорокин.

Несмотря на внушительный объем научных достижений амурского Института геологии и природопользования, сами его сотрудники говорят о нехватке финансирования. Главной мечтой ученых остается решение вопроса о строительстве объединяющего всех амурских ученых здания. Сейчас специалисты и все оборудование института находятся в пяти разных зданиях Благовещенска. Сами себе в День науки ученые желают решения этих проблем.