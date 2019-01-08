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сегодня, 18:02 0

Пострадавший при пожаре на хладокомбинате находится в коме

Пострадавший при пожаре на хладокомбинате находится в коме
Фото: www.amur.info

Один из пострадавших при пожаре на территории хладокомбината в Благовещенске находится в тяжелом состоянии. В амурском следственном управлении уточнили: мужчина – в коме. Расследование уголовного дела, возбужденного по части 1 статьи 109 «Причинение смерти по неосторожности», продолжается.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», днем 28 января на территории городского хладокомбината произошел пожар. Двое из пострадавших были доставлены в ожоговое отделение областной больницы, третий от госпитализации отказался. Позже один из пострадавших скончался.

Как сообщили на пресс-конференции, которая состоялась 8 февраля в следственном управлении Следственного комитета РФ по Амурской области, второй пострадавших находится в состоянии комы.

«Был проведен тщательный осмотр места происшествия, в ходе которого было изъято все оборудование, с применением которого проводились ремонтные работы. В настоящее время изъята вся документация подрядных организаций, которые осуществляли ремонтные работы. В ходе пожара один рабочий погиб, второй находится в тяжелом состоянии в больнице. В рамках дела назначена пожарно-техническая экспертиза, которая ответит на вопрос о причинах пожара. Назначены все технические экспертизы по изъятому оборудованию, с которым работали рабочие. Расследование дела продолжается», – заявили в следственном управлении.

Установлено, что помещение, в котором произошел пожар, на праве собственности принадлежит хладокомбинату. «Все вопросы возникают именно к тем, кто взял в аренду это помещение и проводил в нем ремонтные работы», – добавил руководитель следственного отдела Данил Фисенко.

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#закон #пожары #происшествия

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