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Нужны ли Белогорску велодорожки: мэр консультируется в соцсетях

Нужны ли Белогорску велодорожки: мэр консультируется в соцсетях
Фото: www.amur.info

Вопрос необходимости обустройства в Белогорске велодорожек глава города Станислав Мелюков обсуждает с подписчиками в сети Инстаграм. Чиновник спросил мнение подписчиков по двум вопросам: необходимы ли они и, если они необходимы, где их размещать.

«В последнее время у белогорцев возник запрос на велосипедные дорожки, мне вопросы по ним задавали на собраниях, здесь и по телефону. Спрашивают: будут ли? – написал в соцсети Станислав Мелюков. – Обустроить их можно, но при условии массового спроса. Только вопрос – где? Урезая тротуары или проезжую часть, как, допустим, в Москве или в специальных местах? Прошу высказать вас свое обоснованное мнение».

Подписчики аккаунта выразили готовность к обсуждению темы, в большинстве случаев выступая «за» велодорожки. При этом дискуссия развернулась и о том, где их обустроить: Набережная, улица 9 Мая, Чеховский мост, трасса на Бочкаревку, База 57, район Горы, промежуток дороги от железнодорожного вокзала до ФОКа». Обсуждения продолжаются.

«Если сообща придем к какому-то общему знаменателю, первую велосипедную дорожку сделаем в этом году, – отметил глава Белогорска. – Все предложения, поступающие от подписчиков по заданным темам, не остаются без внимания».

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#администрация Белогорска #Белогорск #транспорт

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