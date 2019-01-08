Девушка жила с пулей в ухе 11 лет

Жительница Великобритании прожила 11 лет с пулей в ухе. Все это время женщина жаловалась на плохой слух и избегала шумные мероприятия.

28-летняя Джейд Харрис (Jade Harris) одиннадцать лет смотрела телевизор со звуком на полную мощность, часто переспрашивала фразы знакомых и громко разговаривала. «Я разговаривала довольно громко, поскольку не слышала саму себя», – призналась она.

Постоянно советовали ей обратиться к специалистам и решить проблемы. Харрис оказалась в больнице в июле 2018 года после того, как в ее правое ухо попала вода. Врачи также проверили и левое ухо девушки и рекомендовали ей пройти процедуру по очищению ушных каналов от серы.

На приеме у ЛОРа повторно осмотрели ухо и заключили, что внутри вовсе не серная пробка, а инородный предмет. При помощи специального оборудования, похожего на пылесос, медикам удалось его извлечь.

Как оказалось, в течение 11 лет в ухе Харрис находилась пластиковая пуля. «Как только она выпала, я почувствовала себя намного лучше, и мой слух моментально улучшился, – высказалась девушка. – Мой голос звучал по-иному, а еще было очень непривычно чувствовать потоки ветра».

Только когда девушка увидела пластиковый шарик, она вспомнила, как он попал к ней в организм. «Лет 11 назад я пригласила к себе в гости друзей, мы бегали по дому с игрушечными пистолетами и стреляли в разные стороны, – объясняет Харрис. – Как мне тогда показалось, одна из пуль отскочила от стакана, долетела до моего уха и затем упала на пол».

По словам британки, она не поняла, что пуля попала ей в ухо. С того момента ее жизнь кардинально изменилась. Девушка перестала посещать бассейны и шумные мероприятия. Она избегала даже детские вечеринки, поскольку с трудом различала звуки.

Теперь слух Харрис окончательно восстановился, сообщает «Лента.ру».