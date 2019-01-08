Школьник из Белогорска разработал предсказатель погоды

Десятиклассник из Белогорска, учащийся гимназии № 1, Максим Дударь, занял третье место во всероссийском научно-инженерном конкурсе. Его изобретение – электронный предсказатель погоды – отмечен специальной премией научного жюри. Устройство создано школьником по оригинальному проекту.

XV Балтийский научно-инженерный конкурс объединил проекты школьников из более чем 70 регионов. Ребята представляли изобретения из области математики, физики, химии, техники, биологии и других наук. Молодые изобретатели представляли только нереферативные исследования и проекты, содержащие элемент научного открытия или являющиеся законченным техническим устройством.

Ученик из Белогорска изобрел устройство анализа атмосферного давления «Предсказатель погоды». Прибор анализирует давление для дальнейшего предсказания погоды, также собирает и архивирует данные о температуре, давлении, влажности и изменении погоды.

«В перспективе такие устройства можно устанавливать для контроля внутреннего климата теплиц. Идея пришла при подготовке проекта на школьной конференции год назад, а реализация началась с сентября 2018 года. Я развёл печатную плату для микроконтроллера, добавил в неё необходимую периферию. Смоделировал корпус устройства и распечатал его на школьном 3D принтере. Написал код, связал устройство с системой Яндекс, а также с сервисом интернет-вещей», – рассказал Михаил Дударь.

Работа амурского школьника была отправлена на отборочный этап Балтийского научно-инженерного конкурса, прошла 2 этапа и вышла в финал.

Юные исследователи, приглашенные в финал конкурса, на стендовой выставке представляли свой проект до 20 раз. Уровень проектов оценивали научное и учительское жюри. В составе – более 400 экспертов, в том числе 3 академика, 2 членкора РАН, 4 докторов наук, более 90 кандидатов наук, сообщает пресс-служба администрации Белогорска.