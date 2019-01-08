Точка в расследовании убийства белогорской школьницы не поставлена
В Амурской области заново расследуют дело об убийстве школьницы из Белогорска. Следователи снова рассматривают различные версии, и пока ничего конкретного по делу сказать не могут.
Как сообщало ИА «Амур.инфо», 10-летняя жительница Белогорска пропала 8 сентября 2014 года. Останки и личные вещи ребенка были обнаружены в апреле 2015 года близ села Васильевка Белогорского района. Как сообщало следствие, на одежде погибшей обнаружили биологические следы одного из ее родственников. Обвиняемым в убийстве стал Александр Эндерс – муж сестры Вериной мамы.
Эндерса судили присяжные. Коллегия вынесла оправдательный вердикт, решив, что Эндерс не виновен ни в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении ребенка, ни в его убийстве.
Расследование громкого дела продолжается.
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