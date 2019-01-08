Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
8февраля
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 17:01 0

Точка в расследовании убийства белогорской школьницы не поставлена

Точка в расследовании убийства белогорской школьницы не поставлена
Фото: www.amur.info

В Амурской области заново расследуют дело об убийстве школьницы из Белогорска. Следователи снова рассматривают различные версии, и пока ничего конкретного по делу сказать не могут.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», 10-летняя жительница Белогорска пропала 8 сентября 2014 года. Останки и личные вещи ребенка были обнаружены в апреле 2015 года близ села Васильевка Белогорского района. Как сообщало следствие, на одежде погибшей обнаружили биологические следы одного из ее родственников. Обвиняемым в убийстве стал Александр Эндерс – муж сестры Вериной мамы.

Эндерса судили присяжные. Коллегия вынесла оправдательный вердикт, решив, что Эндерс не виновен ни в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении ребенка, ни в его убийстве.

Расследование громкого дела продолжается.

Просмотров всего: 1143

#дети #закон #происшествия

распечатать

Фотогалерея

Происшествия

В микрорайоне Благовещенска 18 домов остались без тепла
Происшествия

Под Тамбовкой произошло серьезное ДТП: сообщается о погибшем

сегодня, 18:01
Происшествия

Пострадавший при пожаре на хладокомбинате находится в коме
Общество

Школьник из Белогорска разработал предсказатель погоды

Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь