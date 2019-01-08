«Лыжня–2019» и городской маркет для влюбленных: выходные в Благовещенске

В эти выходные в Благовещенске состоится второй этап чемпионата города «Любительское ралли». Пройдет городское спортивно-массовое мероприятие День здоровья «Лыжня–2019». А ТРЦ «Острова» в преддверии Дня святого Валентина приглашает всех желающих на «Городской маркет» за подарками. Амур.инфо рассказывает, где и как можно провести свободное время.

Суббота, 9 февраля

Городское спортивно-массовое мероприятие День здоровья «Лыжня–2019» состоится в районе второго Владимировского озера. Участников ждут забеги на лыжах на дистанциях 2 019, 5 000 и 10 000 метров. Кроме того, в рамках мероприятия будет проведена тренировка по лыжному спорту, где спортсменами-профессионалами будут показаны основные правила езды на лыжах и мастер-класс по подбору спортивного инвентаря. Также будет организована выставка снегоходной техники. Для детей организуют игровые площадки. Участники и зрители забега смогут покататься на катке. Зарегистрироваться можно 9 февраля с 09:00 до 11:30 на месте проведения соревнований. Начало забегов в 12:00.

Пройдет второй этап чемпионата города Благовещенска «Любительское ралли». Соревнования проведут на Чигиринском водохранилище. Официальный старт гонкам будет дан 9 февраля в 11:00. Лучших определят среди 60 пилотов. Итоги этапа подведут в 16:00. Следующий этап состоится 23 февраля.

Театр кукол покажет спектакль «Три поросёнка». Начало в 11:00.

Воскресенье, 10 февраля

Театр кукол приглашает на спектакль «Кентервильское привидение». Начало в 11:00.

В малом зале ОКЦ покажут спектакль ростовых кукол «Путешествие в мультландию». Начало в 16:00.

В ГДК можно посмотреть спектакль театра-студии «Демиурги» «Ангел на связи». Начало в 17:00.

Суббота и воскресенье, 9 и 10 февраля

Оба выходных дня на большом военно-тактическом полигоне Military Zone28 (улица Северная, 165А/2) пройдет открытый турнир по лазертагу на кубок федерации военно-тактических игр Амурской области. В соревнованиях примут участие около 150 детей из Благовещенска в возрасте от 8 до 17 лет. Приглашенный гость – команда из Хабаровска. Торжественное открытие соревнований состоится 9 февраля в 09:20.

Состоится открытый чемпионат города по дартсу. Сильнейших в данном виде спорта определят в возрастной группе среди женщин и мужчин старше 14 лет. Открытие соревнований состоится 9 февраля в 12:00 по адресу: улица Красноармейская, 124.

В преддверии Дня святого Валентина ТРЦ «Острова» приглашает всех желающих на «Городской маркет», который пройдет в «Старом Городе». На маркете можно приобрести эксклюзивные подарки для своих вторых половинок, в том числе ручной работы. Также гостей мероприятия ждет развлекательная программа. Работать маркет будет с 12:00 до 19:00.