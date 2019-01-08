«Итоги недели» на Амур.инфо подвела Дарья Юрьева

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На этой неделе в топ публикаций на Амур.инфо вошли новости о холодах, ложном минировании областной больницы и о том, что военные пробили затор на Бурее.

Кроме этого, Дарья рассказала о доходах экс-депутата Благовещенской городской думы Сергея Завьялова.

Одной из самых популярных новостей последних дней стала публикация о Диме Билане, который, рассказывая о воровстве своей рубашки в программе «Вечерний Ургант», перепутал Хабаровск с Благовещенском.