Они утонули: гибель девочек в Благовещенске признана несчастным случаем

В Благовещенске продолжается расследование уголовного дела по факту пропажи девушки, бросившейся в Амур. Ее тело до сих пор не нашли. В амурском следственном управлении рассказали, как ведется расследование.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», около пяти часов утра 21 июля 2018 года в Амуре на новой набережной Благовещенска утонула 17-летняя девушка. На набережную пришла компания молодых людей, они стали купаться. Девушка не справилась с сильным течением.

Было возбуждено уголовное дело. Его расследование продолжается. «Сейчас лед, тело до сих пор не нашли. Даны поручения во все субъекты, по территориям которых проходит река Амур, чтобы при обнаружении тела они сразу связались с нами», – сообщило руководство амурского следственного управления.

Основная версия – девушка утонула. В ходе следствия были допрошены свидетели; следователи провели проверку показаний на месте, опросили других очевидцев, которые видели, как девушка упала в воду. «Одна, она же рабочая версия – что произошел несчастный случай», – резюмирует следствие.

Несчастным случаем стала и гибель девочки на реке Зее. Как сообщало ИА «Амур.инфо», трагедия произошла 2 августа 2018 года на Зее, в районе переулка Связной. На следующий день водолазы нашли тело ребенка. Тогда тоже возбуждалось уголовное дело. В рамках расследования были допрошены дети, которые в тот день были на реке. «Дело прекращено в связи с тем, что это был несчастный случай. Девочка зашла в воду и утонула», – сообщили на пресс-конференции в амурском следственном управлении.

Известно, что дети играли на бетонных плитах, которые много лет лежат на берегу реки. Следствие установило, что плиты принадлежат предприятию, которое ликвидировано. Поэтому в ходе следствия было установлено отсутствие причинно-следственной связи между свалкой плитами и гибелью девочки.