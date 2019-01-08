В Благовещенск попытались провезти 25 килограммов лекарств без сертификатов

В феврале 2019 года на смешанном пункте пропуска через Благовещенск при досмотре ручной клади у гражданина КНР, въезжающего на территорию России, обнаружили и задержали лекарственные ветеринарные препараты. Он пытался провезти их незаконно.

Лекарства задержали служащие отдела государственного ветеринарного надзора областного управления Россельхознадзора совместно с сотрудниками таможенной службы. Всего было выявлено 1 430 ампул антибактериальных и противомикробных средств общим весом 25 килограммов. Их перевозили в нарушение Единых ветеринарно-санитарных требований Евразийского экономического союза.

В соответствии с действующим законодательством ввоз лекарственных препаратов в РФ осуществляется при наличии сертификата соответствия и регистрационного удостоверения, а также оформленной лицензии, выдаваемой Министерством торговли Российской Федерации.

Ввезенные с нарушениями лекарственные препараты изъяты и уничтожены. Владелец привлечен к административной ответственности, сообщает областное управление Россельхознадзора.