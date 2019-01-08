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Адвокат Кокорина планирует обратиться в Европейский суд

Адвокат Кокорина планирует обратиться в Европейский суд
Фото: instagram.com/kokorin9/?hl=ru

Адвокат Александра Кокорина остался недоволен решением суда, который приговорил подзащитного к заключению в СИЗО до 8 апреля 2019 года. В ближайшее время защитник планирует обратиться в Европейский суд по правам человека.

Футболисты Кокорин и Мамаев находятся в СИЗО с 8 октября. Тогда они устроили две драки в центре Москвы, в результате чего пострадали водитель ведущей Первого канала и чиновник Денис Пак.

6 февраля в Тверском районном суде Москвы состоялось судебное заседание, в ходе которого в очередной раз было принято решение оставить футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева под стражей до 8 апреля 2019 года.

Адвокат Александра Кокорина Андрей Ромашов не согласен с решением и считает, что необходимо искать правосудие не в Российской Федерации, а в Европейском суде по правам человека.

«Для нас вчера на судебном заседании не произошло ничего неожиданного. Весь процесс закрепился незаконностью действий. Говорил журналистам, что суд явно принял сторону прокурора и следователя, которые не смогли аргументировать свое ходатайство. Через две недели, когда соберем документы, будет подана жалоба в ЕСПЧ на это безобразие. Вы понимаете, нас просто вынуждают обращаться в международные суды, которые завалены жалобами. В ЕСПЧ объем жалоб из России превышает все, что поступает из остальных стран. Приходится искать правосудие не в РФ, а в Европе», – заявил адвокат футболиста, передает «Спорт-Экспресс».

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#криминал #спорт #футбол

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