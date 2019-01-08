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сегодня, 16:25 0

Замначальника областного Росприроднадзора продлили меру пресечения

Замначальника областного Росприроднадзора продлили меру пресечения

Заместителя начальника областного управления Росприроднадзора Алексея Малышева оставили под стражей еще на один месяц – до 8 марта. Такое решение принял Благовещенский городской суд.

Как сообщало Амур.инфо, областной чиновник является фигурантом уголовного дела по статье «Получение взятки». Малышева подозревают в совершении тяжкого преступления против государственной власти, интересов госслужбы и службы в органах местного самоуправления, за которое предусмотрено до 6 лет лишения свободы. В качестве свидетелей по делу, в том числе проходят подчиненные подозреваемого.

Как полагает следствие, подозреваемый, используя предоставленные ему служебные полномочия, совершил определенные действия в интересах индивидуального предпринимателя за вознаграждение со стороны последнего.

Задержали Алексея Малышева в декабре 2018 года после получения оговоренной суммы на автомобильной стоянке возле одного из торговых центров в Благовещенске. Сумма взятки составила 40 тысяч рублей.

Вскоре после задержания Благовещенский городской суд избрал в отношении чиновника меру пресечения в виде заключения под стражу. Сейчас ее продлили еще на один месяца, до 8 марта, сообщили в пресс-службе Благовещенского городского суда.

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