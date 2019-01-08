Новый руководитель СУ СК назвал криминогенную обстановку в Приамурье среднероссийской

На службу в Приамурье его перевели в октябре 2018 года. Он сменил на посту Олега Винникова. Ранее Белянский работал в следственном управлении Ханты-Мансийского автономного округа и в Новгородской области.

Станислав Юрьевич признался: в Амурской области ему работать комфортно. «Коллектив слаженный, профессиональный, опытный, работается комфортно. Состояние преступности в области, криминогенная обстановка, в принципе, среднероссийская, не отличается какой-то особой спецификой», – отметил руководитель следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Амурской области.

По данным амурского следственного управления, в 2018 году сообщений о преступлениях в ведомство поступало меньше. Сократилось число уголовных дел, которые возбуждали в отношении несовершеннолетних – 187 против 206. Также следователи отмечают высокую раскрываемость убийств.

В 2018 году сотрудники областного следственного комитета расследовали почти 95 % уголовных дел. Это преступления коррупционной и экономической направленности, преступления против личности, а также совершенные несовершеннолетними и против них.