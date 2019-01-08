Более ста тысяч амурчан сохранят льготу на вывоз мусора

В Приамурье большая часть льготников сохранят право на льготу по оплате коммунальной услуги по обращению с ТКО. Льгота перейдет из категории платы за жилое помещение в коммунальные услуги. Ее сохранят за счет областного бюджета.

«В Приамурье за счет областного бюджета большая часть льготников, более 80 %, сохранят право на льготу по оплате услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами, – рассказала заместитель министра соцзащиты Галина Шёлкова. – Если на сегодняшний день эта льгота состоит в составе платы за жилое помещение, то с 1 апреля 2019 года она перейдет в коммунальные услуги. Такая льгота сохранится за ветеранами труда, ветеранами военной службы, ветеранами труда Амурской области, реабилитированными лицами и лицами, признанными пострадавшими от политических репрессий. В Амурской области это порядка 49 000 граждан».

По словам заместителя министра, право на льготу сохранится и за федеральными льготниками – участниками войны, инвалидами войны, членами семей погибших участников Великой Отечественной войны, жителями блокадного Ленинграда, узниками, чернобыльцами, семьями, имеющими детей инвалидов, и инвалидами. Всего 51 910 человек.

Кроме того, в области право на льготу на новую коммунальную услугу по обращению с ТКО получат еще две категории граждан – многодетные семьи и пенсионеры из числа медицинских и педагогических работников, достигших 55 и 60 лет. До сих пор они этого права не имели.