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8февраля
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Умер народный артист РСФСР Сергей Юрский

Умер народный артист РСФСР Сергей Юрский
Фото: prolife.ru.com

8 февраля в Москве умер народный артист РСФСР Сергей Юрский. Ему было 83 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу театра Моссовета.

В конце декабря прошлого года СМИ писали о срочной госпитализации и тяжелом состоянии актера, однако в театре заявили, что Юрский был в больнице на профилактическом лечении.

Сергей Юрский родился в 1935 году в Ленинграде в театрально-музыкальной семье. Окончил юридический факультет Ленинградского университета. Во время учебы участвовал в постановках Театра-студии под руководством актрисы и педагога Евгении Карповой. После третьего курса перешел в Ленинградский театральный институт имени А.Н. Островского (ныне Санкт-Петербургская государственная академия театрального искусства), который окончил в 1959 году.

Еще будучи студентом, был принят в Большой драматический театр (БДТ), где проработал 20 лет, после чего переехал в Москву. В столице Юрский стал одним из ведущих актеров Театра имени Моссовета. Там же он выступил как режиссер, поставив такие спектакли, как «Тема с вариациями», «Правда — хорошо, а счастье лучше», «Не было ни гроша, да вдруг алтын» и другие.

Играл и ставил спектакли на сцене театра «Школа современной пьесы», МХАТ им. Чехова, был занят в зарубежных постановках.

Юрский известен зрителям по многочисленным ролям в кинофильмах, среди которых – «Республика ШКИД», «Золотой теленок», «Место встречи изменить нельзя», «Ищите женщину», «Любовь и голуби», «Полторы комнаты, или Сентиментальное путешествие на Родину» и многие другие.

Кроме того, Сергей Юрский — один из лучших чтецов. В его репертуаре 15 литературных программ по произведениям классических и современных авторов.

В 1987 году ему было присвоено звание народного артиста РСФСР.

Фото: ok.ru, m.region29.ru

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#кино #память

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