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Юные амурчане не попали на первые зимние соревнования «Дети Азии»

Юные амурчане не попали на первые зимние соревнования «Дети Азии»
Фото: www.amur.info

В субботу, 9 февраля, на Сахалине стартуют первые зимние международные игры «Дети Азии». В числе более чем 800 участников из разных регионов России и других государств амурчан нет. В областном минспорта сообщили, что амурчан в сборную ДФО не отобрали.

В Якутии уже много лет проходит международный спортивный турнир «Дети Азии», в которых принимают участие юные спортсмены не старше 16 лет. Однако на этих соревнованиях состязались только в летних видах спорта. В 2019 году впервые пройдут зимние игры «Дети Азии». Местом проведения избран Южно-Сахалинск. Всего в игры вошли семь видов спорта: биатлон, лыжные гонки, шорт-трек, хоккей, сноубординг, горнолыжный спорт, фигурное катание. Организаторы разыграют 91 комплект наград.

На первые зимние игры «Дети Азии» заявились 28 команд из 20 государств. Россия представила девять команд, в том числе сборную Дальневосточного федерального округа.

К сожалению, амурские спортсмены не прошли отбор в команду Дальнего Востока. Некоторые виды спорта – горнолыжный спорт, шорт-трек, биатлон – в Приамурье не развиваются. По другим видам спорта руководство сборной отсмотрело показатели лучших амурских спортсменов, но не включило их в состав команды.

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