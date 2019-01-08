Девушка весом в 200 килограммов разбогатела благодаря перееданию

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Блогер Аманда Фей (Amanda Fey) из Калифорнии, которая весит 2 центнера, прославилась в Сети благодаря многочисленным фото и видео, на которых она потребляет еду. Девушка принадлежит к фетиш-сообществу фидеристов, восхваляющих полноту тела и закармливают своих партнеров.

Ежедневно 25-летняя девушка потребляет до 10 тысяч калорий. В соцсетях за ней следят тысячи подписчиков. Американка говорит, что регулярно сталкивается с оскорблениями. Недоброжелатели часто называют ее «жирной коровой» и «куском сала».

Фей познакомилась с фидеризмом в 2016 году. Фей всегда была коренастой, но поправилась еще больше, когда начала встречаться с парнем-фидером.

Девушка пыталась худеть, даже сбросила больше 44 килограммов, однако это не принесло ей счастья. Она поняла, что теряла вес только для того, чтобы соответствовать стандартам окружающих.

Монетизировать обжорство Фей начала с социальных сетей для фидеров. Со временем она перешла на Tumblr, а затем создала собственный аккаунт в Instagram. В настоящее время у нее 50 тысяч подписчиков. Блогерша не раскрывает ежемесячный доход, но указывает, что большую часть средств она зарабатывает с помощью рекламы в Instagram и платформы Patreon, где люди находят покровителей, которые платят деньги за контент. За доступ к фото и видео она взимает с пользователей 10 долларов, еще 20 долларов они платят за доступ к ней в Snapchat, 50 долларов стоит связаться с Фей по FaceTime. За 100 долларов поклонники получают возможность смотреть дополнительный контент для взрослых. Американка отмечает, что больше всего ее подписчикам нравится, когда она есть такко, гамбургеры и фрукты, сообщает «Лента.ру».