В Благовещенске учителей и родителей школьников беспокоит опасная «заброшка» (фото)

Родителей благовещенских школьников предупреждают об опасности: неподалеку от лицея № 11 находится заброшенный дом. Иногда дети ходят туда после уроков. Разрушающееся строение угрожает безопасности прохожих.

Двухэтажный дом, в котором когда-то было 11 квартир, расположено в центре города – в районе перекрестка улиц Шимановского и Амурской. Через дорогу находится школа. Некоторых детей привлекают руины. Внимание родителей на этот факт обращают педагоги.

«Уважаемые родители! Обратите внимание: дети после уроков идут в заброшенный дом и играют. Там можно провалиться, может обвалиться потолок, все, что угодно, может случиться. Обратите внимание, куда дети идут после уроков», – предупреждают родителей школьников в общеклассном чате. Об этом редакции Амур.инфо рассказала мама одного из младшеклассников лицея.

«Одна из мам звонила в администрацию Благовещенска. Она сказала, что нам нужно написать письмо о том, что в связи с тем, что в заброшенном доме видели детей, мы просим ускорить сроки сноса. Чем быстрее мы напишем письмо, тем быстрее власти начнут действовать», – на условиях анонимности сообщила женщина.

Дом № 37 по улице Шимановского был построен до войны, в 1940 году. В 2006 году здание признали аварийным. Его должны были расселить и планировали снести в августе 2017 года. Двухэтажка не раз горела – еще до расселения. Ровно четыре года назад, в начале февраля 2015 года, корреспондент ИА «Амур.инфо» обратил внимание на прогнивший балкон – тогда у этого дома еще были балконы. Конструкция угрожающе нависала над тротуаром. На следующий день после публикации в доме побывала комиссия. Вскоре балконы демонтировали.

Последние жильцы покинули умирающий дом в 2018-м. В мае того же года редакция Амур.инфо получила ответ на свой запрос в администрацию города. В документе говорилось о том, что дом будет снесен после расселения.

В настоящее время один из подъездов сохранился лучше, чем второй, над которым почти полностью сгорела кровля. Как убедились корреспондент и фотограф ИА «Амур.инфо», вход внутрь свободный – двери подъезда открыты.

Помещения замусорены, окна разбиты. Подниматься на второй этаж опасно, конструкции ветхие, кровля повреждена огнем и обрушается. Фрагменты балок лежат на снегу возле дома.

С фасада доступ в дом постарались закрыть: оконные проемы заколочены. На стене висит объявление: «Осторожно! Дом находится в аварийном состоянии, будьте предельно внимательны, возможны обрушения! Нахождение на территории дома опасно для жизни!»

Мимо здания, грозящего возможными обрушениями, каждый день проходят сотни взрослых и детей. Под их ногами хрустят осколки стекла, а над головами нависают обугленные балки.

Редакция Амур.инфо направила запрос в администрацию Благовещенска, чтобы узнать, планируется ли снос опасного строения. В перечне объектов, на снос которых объявлен конкурс, дома № 37 по улице Шимановского нет. В октябре и ноябре 2018 года власти города объявили о проведении конкурсов на снос нескольких аварийных домов. Место выполнения работ значится по следующим адресам: Новая, 13; Горького, 212А; Фрунзе, 70А; Партизанская, 45В; Моховая Падь, Завокзальная, 1а; Зейская, 327А/8; Калинина, 34.