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сегодня, 14:15 4

Реальные пенсии в России снизились впервые с 2015 года

Реальные пенсии в России снизились впервые с 2015 года
Фото: Амур.инфо

Средний размер назначенной пенсии в номинальном выражении увеличился в декабре 2018 года на 3,6 %, до 13 409 рублей в месяц. При этом в реальном выражении, то есть с учетом инфляции, размер пенсий уменьшился.

По данным Росстата, в декабре 2018 года в среднем размер пенсии в реальном выражении уменьшился на 0,7 %. За год реальные пенсии с поправкой на инфляцию сократились на 2,4 %.

Средний размер назначенной пенсии в стране составил в декабре 2018 года 24,3 % от средней начисленной зарплаты. Для сравнения, в декабре 2017 года этот показатель был выше – 25,3 %.

Как сообщают Вести. Экономика, предполагается, что пенсии с 2020 года будут расти на 6 % в год. Это выше планируемой в 4 % инфляции.

«Президент поставил в указе задачу о росте пенсий в реальном выражении, то есть темпы роста должны быть выше, чем инфляция. В следующем году (в 2019-м – Прим. ред.) инфляция составит 4,3 %, а пенсии вырастут на 7 %. В последующие годы инфляция прогнозируется в размере 4 %, но пенсии будут расти темпами выше 6 %», – отметил министр финансов России Антон Силуанов.


«Ежемесячный прирост пенсий для нерабочих пенсионеров составит не менее 1 тысячи рублей в месяц на протяжении всего шестилетнего периода с тем, чтобы нам выйти к 2020 году на уровень номинальных пенсий не менее 20 тысяч рублей. Это в полном объеме является выполнением тех задач, которые поставлены президентом. Ресурсы на это есть, мы даже увеличиваем объем трансферта в первые годы из федерального бюджета пенсионному фонду для выполнения фондом этих обязательств», – сообщил Силуанов.

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#российская власть #финансы #экономика

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Комментарии
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  • Nakamura

    Nakamura
    1 час назад

    «Ежемесячный прирост пенсий для нерабочих пенсионеров составит не менее 1 тысячи рублей в месяц на протяжении всего шестилетнего периода с тем, чтобы нам выйти к 2020 году на уровень номинальных пенсий не менее 20 тысяч рублей."

    НУ КААААК ПОНЯТЬ ЭТОТ АБЗАЦ?? Что это вообще за бредятина?

  • full

    full
    1 час назад

    Nakamura

    «Ежемесячный прирост пенсий для нерабочих пенсионеров составит не менее 1 тысячи рублей в месяц на протяжении всего шестилетнего периода с тем, чтобы нам выйти к 2020 году на уровень номинальных пенсий не менее 20 тысяч рублей." НУ КААААК ПОНЯТЬ ЭТОТ АБЗАЦ?? Что это вообще за бредятина?



    Поставьте, вместо выделенного - в год. Видимо, не понравилось в начальном тексте, что в предложении будет дважды про год, вот и заменили на слово - синоним.)))))

  • Kadet_84

    Kadet_84
    52 минуты назад

    КАК ВООБЩЕ можно понять то, что на протяжении ВСЕГО года, нас власть уверяла, что ВСЁ (пенсии, З/П, ВВП, урожайность, золотовалютные запасы, одним словом ВСЁЁЁЁ (!!!)) растёт и поднимается, а по итогам года, оказалось ВСЁ (!!!) наоборот? Ну, как так то, правители??? МЫ же ВАМ верили (в крайнем случае, делали вид), что же ВЫ творите то???

  • Геральт

    Геральт
    48 минут назад

    надо еще пенсионный возраст поднять, мне кажется

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