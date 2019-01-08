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8февраля
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Температура в Амурской области повышается: прогноз погоды на 9 февраля

Температура в Амурской области повышается: прогноз погоды на 9 февраля

9 февраля в Амурской области ожидается небольшая облачность, местами пройдет слабый снег. Ночью в отдельных районах морозный туман.

Ветер подует с северо-запада со скоростью 2-7, местами с порывами до 12 метров в секунду. Температура ночью составит минус 27...32, по востоку – 35...40. Днем будет 13...18, местами – около 25 градусов мороза.

В Благовещенске малооблачно, без осадков. Северо-западный ветер разгонится до 3-8, днём – до 5-10 метров в секунду. Температура ночью будет держаться на уровне 23...25, днем – 13...15 градусов ниже нуля, сообщает Амурский гидрометцентр.

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#погода

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