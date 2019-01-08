В Благовещенске отменили режим повышенной готовности

Как сообщало ИА «Амур.инфо», постановлением городской администрации от 5 февраля № 344 «Об установлении режима повышенной готовности на территории городского округа» в Благовещенске был введен режим повышенной готовности. В городе под влиянием циклона ожидались заморозки до 45–45 градусов холода.