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8февраля
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сегодня, 13:43 1

В Благовещенске отменили режим повышенной готовности

В Благовещенске отменили режим повышенной готовности
Фото: www.amur.info

В пятницу, 8 февраля, в Благовещенске отменили режим повышенной готовности. Отмена произошла в связи с нормализацией погоды на территории областного центра – ранее ожидалось похолодание до минус 45 градусов.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», постановлением городской администрации от 5 февраля № 344 «Об установлении режима повышенной готовности на территории городского округа» в Благовещенске был введен режим повышенной готовности. В городе под влиянием циклона ожидались заморозки до 45–45 градусов холода.

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#мэрия #погода

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Комментарии
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  • Vikki

    Vikki
    1 час назад

    Ааа, так режим повышенной готовности был. А я то думаю, чего вчера в Самбери в 3 часа битком народу было

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