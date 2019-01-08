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Военные инженеры провели спрямление русла реки Буреи (видео)

Военные инженеры провели спрямление русла реки Буреи (видео)
Фото: скриншот видео

Военные продолжают работы по расширению прорана для восстановления нормального гидрологического режима Бурейского водохранилища. Уже проведено спрямление русла реки. Добиться этого удалось с помощью подрывов.

В результате происходит размытие и обрушение берегов. Высвобожденный грунт и горная порода уносятся течением в водохранилище, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.

На сегодняшний день длина канала составляет около 200 метров, глубина от первоначального уровня – более 23 метров (глубина самой водной протоки – около 5 метров), ширина по берегам – до 50, а по дну 25-30 метров. Скорость течения в протоке составляет около 18 метров в секунду, пропускная способность до 1,2 тысячи кубических метров в секунду.

За последние двое суток в район проведения работ вертолетами армейской авиации доставлено около 60 тонн взрывчатых веществ, инженерных боеприпасов и продовольствия.

Всего с начала подрывных работ на реке Бурее на сегодняшний день использовано около 260 тонн тротила и подорвано около 520 комплектов кумулятивных зарядов.

К выполнению задач привлечено около 500 человек, 43 единицы военной и специальной техники, в том числе шесть вертолетов армейской авиации, беспилотный летательный аппарат «Орлан-10», а также снегоходы.

Обрушение скального массива на реке Бурее произошло 11 декабря 2018 года.

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#Дальний Восток #природа #происшествия

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