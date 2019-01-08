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сегодня, 12:53 0

Обвиняемый в убийстве зейской семьи не смог объяснить, почему учинил расправу

Обвиняемый в убийстве зейской семьи не смог объяснить, почему учинил расправу
Фото: www.amur.info

В Амурской области следователи продолжают устанавливать обстоятельства гибели семьи в городе Зее. В совершении расправы обвиняется знакомый погибших, который некоторое время жил у них в гостях.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», убийство произошло 4 января. Погибли два человека – отец и мать 23-летнего парня, который также подвергся нападению, но выжил. Были возбуждены два уголовных дела – по факту убийства двух человек и покушения на убийство. Подозреваемого в совершении преступлений вскоре задержали. Им оказался 26-летний житель Зеи. Он некоторое время гостил в семье.

Как сообщили в амурском следственном управлении, уголовные дела находятся в стадии расследования. Назначены экспертизы – судебно-медицинская и судебно-психиатрическая. «Пока об обстоятельствах можно сказать, что убийство произошло спонтанно. По словам задержанного, он не может пояснить, чем руководствовался при совершении своих действий. Приятель этого молодого человека выжил, а его родители погибли», – уточнили руководители СУ СК РФ по Амурской области.

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#Зея #криминал #происшествия

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