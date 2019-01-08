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сегодня, 12:44 0

В Приамурье прокуратура обратилась в суд, чтобы инвалидов обеспечили лекарствами

В Приамурье прокуратура обратилась в суд, чтобы инвалидов обеспечили лекарствами
Фото: ru.depositphotos.com

Два инвалида из Тамбовского района обратились в прокуратуру с жалобами на то, что их не обеспечили положенными по закону, жизненно важными лекарствами. Проверку по обращениям провела прокуратура Тамбовского района.

По данным надзорного ведомства, одна жительница является инвалидом II группы и состоит на учете с диагнозом: сахарный диабет 2 типа. Врач-эндокринолог, в нарушение требований закона, отказал пациентке в выписке рецепта на тест-полоски и инъекционные иглы к шприц-ручкам.

По другому обращению установлено, что заявитель, инвалид I группы, в нарушение федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», был не обеспечен жизненно важным препаратом в связи с отсутствием лекарства по льготному отпуску в аптеке.

Прокурор Тамбовского района в интересах жителей направил в суд исковые заявления с требованием обязать региональное министерство здравоохранения обеспечить заявителей лекарствами.

«В ходе рассмотрения гражданских дел в суде ответчик принял меры по обеспечению граждан лекарственными препаратами и медицинскими изделиями, в связи с чем производства по делам прекращены в связи с добровольным удовлетворением требований прокурора», – сообщается на сайте прокуратуры Амурской области.

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#закон #областная власть

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