Вылетало, как в кино: в Константиновке сгорел магазин известной торговой сети (видео)

Фото: фото очевидцев

Обновлено: 14:57



В селе Константиновка во время крупного пожара сгорел магазин одной из известных торговых сетей. Здание находится в центре села. Возгорание началось с крыши.

По словам очевидцев, пожар возник около 9:00 утра. Огонь распространился очень быстро. Сначала загорелась покрытая железным настилом деревянная крыша, затем она рухнула внутрь магазина, в котором продавалась бытовая химия.

«Я в 9 подъехал, пожарные уже стояли. В момент возникновения пожара девушки-сотрудницы были на работе. Они не пострадали, но им плохо стало после случившегося. Они выбежали, но там даже личные вещи их остались. Да еще и бабахать стало – там же химия. Сначала горела крыша, а потом, когда огонь перекинулся внутрь, тогда уже начала химия взрываться, повыбивало стекла, повылетало все это, как в кино», – рассказал один из жителей села.

В тушении участвовали 8 человек пожарной части № 59 села Константиновка. На помощь дежурной смене вызвали другой караул, который в этот момент должен был отдыхать. Возгорание тушили с помощью трех единиц техники – двух автоцистерн и одной водовозки.

Пострадавших в результате происшествия нет, сообщили в Амурском центре ГЗ и ПБ.

Стоящие рядом здания удалось защитить от распространения огня.

В настоящий момент на месте идет пролив и разбор конструкций.

Предположительно, возгорание произошло из-за системы собственного внутреннего отопления – к системе централизованного отопления здание подключено не было, проинформировали в ведомстве.