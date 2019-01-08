Благовещенец, числившийся в розыске, погиб от переохлаждения

Как сообщало ИА «Амур.инфо», 44-летний Андрей Майстренко пропал в начале ноября 2018 года – ушел из больницы, где проходил лечение. 29 января его нашли мертвым на территории одной из баз по Новотроицкому шоссе.

Как сообщило руководство СУ СК РФ по Амурской области, при погибшем были обнаружены его вещи, в частности, телефон. Следов, указывающих на насильственный характер смерти, не обнаружено. Судебно-медицинская экспертиза установила, что смерть мужчины наступила в результате переохлаждения организма. В ходе доследственной проверки следователи устанавливают, как он оказался на территории базы. По результатам доследственной проверки будет принято решение.