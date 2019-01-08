Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
8февраля
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 12:01 15

Причина гибели мужчины на благовещенском картодроме – суицид

Причина гибели мужчины на благовещенском картодроме – суицид

Следователи рассказали о ходе расследования уголовного дела, возбужденного по факту обнаружения тела человека на картодроме Благовещенска. В качестве основной версии рассматривается самоубийство. На месте происшествия обнаружили предсмертную записку.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», в пятницу, 1 февраля, на благовещенском картодроме нашли тело мужчины с огнестрельным ранением в голову. Труп находился в сидячем положении в раскладном походном кресле, к которому было прислонено ружье. Также следователи выяснят, кто сделал и распространил фотографии с места происшествия. Четко на все вопросы о ранении и расположении оружия может ответить только судебно-медицинская экспертиза.

Предположительно, именно из стоявшего рядом оружия был произведен выстрел. Однако, почему ружье аккуратно стояло возле кресла, еще предстоит установить. Пока в качестве основной версии следователи рассматривают самоубийство.

На месте происшествия найдена предсмертная записка, содержание которой не разглашается. Личность погибшего установлена – это 37-летний житель Благовещенска. У него остались жена и ребенок.

Просмотров всего: 4526

#закон #происшествия

распечатать


Происшествия

В Благовещенске учителей и родителей школьников беспокоит опасная «заброшка» (фото)
Общество

Военные инженеры провели спрямление русла реки Буреи (видео)
Происшествия

Обвиняемый в убийстве зейской семьи не смог объяснить, почему учинил расправу
Власть

В Приамурье прокуратура обратилась в суд, чтобы инвалидов обеспечили лекарствами
Комментарии
Показать все (15) Обсудить на форуме
  • SnoopyKiller

    SnoopyKiller
    3 часа назад

    Да-да. Сперва самоубился, а потом аккуратно поставил ружьё, чтобы не упало.

  • Ушаков Дмитрий

    Ушаков Дмитрий
    3 часа назад

    Проще всего списать на самоубийство...

    Зачем очередной "висяк"?

  • Ушаков Дмитрий

    Ушаков Дмитрий
    3 часа назад

    "Также следователи выяснят, кто сделал и распространил фотографии с места происшествия" - вот кто-то подлянку устроил, так бы точно на самоубийство можно было легко списать, сейчас отвертеться тяжелее, придется расследовать...

  • nikamura

    nikamura
    3 часа назад

    Ушаков Дмитрий

    "Также следователи выяснят, кто сделал и распространил фотографии с места происшествия" - вот кто-то подлянку устроил, так бы точно на самоубийство можно было легко списать, сейчас отвертеться тяжелее, придется расследовать...



    Сам и сфотал. И распространил. И ружьё поставил. Типичное самоубийство.

  • Touareg

    Touareg
    3 часа назад

    Так может он ружье и не поднимал, чтобы застрелиться, просто занёс голову над стоящим на земле ружьём и нажал спуск. Поэтому ружьё и стоит аккуратно рядом.

  • цеховик

    цеховик
    3 часа назад

  • Модератор

    Модератор
    3 часа назад

    В комментариях к первой новости было сообщение от знакомого жертвы, который расписал о его проблемах со здоровьем

    К тому же следователям виднее, думаю я

  • Разиня

    Разиня
    2 часа назад

    Искренне и по человечески жалко мужика и его семью.

    Земля пухом.

  • 20 копеек

    20 копеек
    2 часа назад

    действительно следователи больше озабочены не тем что произошло, а тем кто распространил фотографии.. выбрали самый лёгкий путь и это с их зарплатой под сто тысяч... мда....

  • п. адвоката Кулагина

    п. адвоката Кулагина
    2 часа назад

    Диванные криминалисты переходят в наступление, все типично.

  • SVV28

    SVV28
    2 часа назад

    Модератор: "В комментариях к первой новости было сообщение от знакомого жертвы, который расписал о его проблемах со здоровьем.

    К тому же следователям виднее, думаю я "------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Оно может быть и так. Но зачем сеять большИе сомнения? Фото на асн-24 и на АИФ делал один человек?

  • Stat

    Stat
    1 час назад

    Тот, кто сделал фото, тот и крайний, на него и повесят... А у нас в области вообще есть способные судебно-медицинские эксперты?

  • Dgorg

    Dgorg
    1 час назад

    Как может человек выстрелить себе в голову а затем положить оружие? Явно кто то там был и зачем трогать вещь доки ?

  • Амаранка

    Амаранка
    1 час назад

    Девочка из Свободного - сама, мужик, возвращавшийся с больницы - тоже сам замерз на базе. Так что все сами. А, нет, не все, есть еще несколько жертв политических репрессий, да и то уже виноватых не найти.

    Вот сколько раскрытых дел одновременно!

  • КВ-76

    КВ-76
    1 час назад

    Если смертельная болезнь, то это тоже выход. И нормальный выход. Во всяком случае семью без копейки не оставил, продавая квартиру, машину на лечение всяким шарлатанам, и от официальной медицины в первую очередь.

Показать все (15) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь