Причина гибели мужчины на благовещенском картодроме – суицид

Как сообщало ИА «Амур.инфо», в пятницу, 1 февраля, на благовещенском картодроме нашли тело мужчины с огнестрельным ранением в голову. Труп находился в сидячем положении в раскладном походном кресле, к которому было прислонено ружье. Также следователи выяснят, кто сделал и распространил фотографии с места происшествия. Четко на все вопросы о ранении и расположении оружия может ответить только судебно-медицинская экспертиза.

Предположительно, именно из стоявшего рядом оружия был произведен выстрел. Однако, почему ружье аккуратно стояло возле кресла, еще предстоит установить. Пока в качестве основной версии следователи рассматривают самоубийство.

На месте происшествия найдена предсмертная записка, содержание которой не разглашается. Личность погибшего установлена – это 37-летний житель Благовещенска. У него остались жена и ребенок.