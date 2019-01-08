В Хабаровском СИЗО Цеповяз ведет себя корректно и жалоб не предъявляет

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Несмотря на перенос статуса столицы ДФО из Хабаровска, здесь пока базируется окружное следствие, ведущее дело о злоупотреблениях в колонии Амурской области. С Цеповязом работает следователь, который вызвал его сюда на положенные законом два месяца. При необходимости этот срок может быть продлен еще на месяц.

Роль прокуратуры в этом деле, находящемся в ведении Следственного комитета, – надзор за соблюдением законности при исполнении наказаний. Прокурор следит, как соблюдаются права заключенного. Учитывая строгий режим, определенный ему приговором, их немного – бачок с питьевой водой, туалетная бумага, одежда по сезону, прогулки по часам и душ раз в неделю.

В Хабаровском СИЗО Цеповяз отсиживает по всей строгости. Не ест ни икры, ни крабов, ни шашлыков, а также не пользуется смартфоном. Из камеры выходит только на законные прогулки и следственные действия. Прокуроры навещают его регулярно.

«Цеповяз питается из общего котла, пищу ему приносит специально обученный человек в камеру, – говорит старший помощник прокурора Хабаровского края по надзору за соблюдением законов при исполнении уголовных наказаний Сергей Стральский. – Сидит в камере два на два квадратных метра. Выглядит так, будто смирился со своей участью, ведет себя корректно и жалоб не предъявляет».

Как сообщало Амур.инфо, в работе сотрудников исправительной колонии № 3 УФСИН России по Амурской области, в которой заключенный отбывает наказание, были найдены нарушения – они позволяли ему есть крабов, красную икру, жарить шашлыки и вести Инстаграм. В отношении администрации колонии возбуждены уголовные дела.

На счету Вячеслава Цеповяза более 12 преступлений в составе банды Цапков в Краснодарском крае. Он осужден почти на 20 лет