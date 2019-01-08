Гибель пятилетней девочки в Свободном признана несчастным случаем

Смерть пятилетней девочки в Свободном наступила в результате асфиксии. В амурском следственном управлении сообщили о том, что уголовное дело по факту гибели ребенка прекращено. Трагедия наступила в результате несчастного случая.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», маленькая девочка пропала 20 августа 2018 года – вышла во двор и больше ее никто не видел. Ребенка искали сотни волонтеров и сотрудники правоохранительных органов. Тело малышки обнаружили 22 августа во дворе ее дома. Ребенок находился под завалом металлических конструкций в дальнем углу двора.

В рамках расследования трагедии была проведена экспертиза. Специалисты установили, что девочка погибла в результате асфиксии. На ребенка упал металлический ящик, который придавил малышку и она задохнулась. Случившееся признали несчастным случаем, уголовное дело закрыли в январе 2019 года.