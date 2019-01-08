Амурский нефтеперерабатывающий завод не будет построен

Фото: Амур.инфо

Строительство Амурского НПЗ отложили из-за отсутствия сырья. Проект завода не будет реализован, заявил дальневосточный полпред Юрий Трутнев. Завод начинали строить в Березовке Ивановского района. Его общая стоимость оценивалась в 120 миллиардов рублей.

«Мы пошли им (инвесторам – Прим.ред) навстречу, а проект не реализовался. Страшно это или нет? Нет, не страшно. Мы ничего не потратили из бюджета на строительство инфраструктуры, это риск инвестора», – процитировало Юрия Трутнева РБК.

Строимость проекта оценивалась в 120 миллиардов рублей. О замораживании строительства в конце декабря 2018 года рассказывал губернатор Амурской области Василий Орлов.

«Как экономист считаю, что у этого проекта перспективы небольшие. Но, надеюсь, что-то может измениться, и тогда этот проект заработает. Он, конечно, дал бы серьезную налоговую базу, дал бы рабочие места. Это проект очень серьезный, один из крупных проектов в Амурской области. Но пока мировые тренды на нефть очень непредсказуемые», – отмечал губернатор.

Планы по строительству НПЗ и продуктопровода в Березовке появились еще в 2004 году.

Завод должен был перерабатывать 6 миллионов тонн сырья ежегодно: 4 миллиона тонн нефти и 2 миллиона тонн газового конденсата. Продукцию планировалось поставлять через Хэйхэ в Дацин. 20 % произведенных на заводе нефтепродуктов хотели продавать на территории России, и в первую очередь – в Амурской области. Речь шла о миллионе тонн дизтоплива, 55 тысячах тонн бензина Евро-5, 150 тысячах тонн нефтекокса.

В 2015 году журналистам показывали строительный участок будущего завода и поселок для строителей. К тому моменту на территории были готовы шесть зданий: общежития, медпункт, административный корпус, котельная, столовая.

В декабре 2018 года в Амурской энергетической компании подтверждали, что проект был заморожен. Проектные работы к тому моменту были выполнены почти на 90 процентов.

«У нас требование китайской стороны – решить все вопросы. С нефтью мы решили, а вот как раз по межправительственной линии процесс тормозится. Что касается поставок нефти, то на 20 лет уже подписано соглашение о снабжении нас нефтью по железной дороге из Уяра Красноярского края», – сообщал Амур.инфо представитель «Амурской энергетической компании».



